Svadba v tichosti: Známy exmarkizák je už v chomúte... TOTO je jeho krásna tehotná manželka!

Janko Alžbetkin je divákom Markízy známy predovšetkým zo svojich začiatkov v Ordinácii v ružovej záhrade. Na niekoľko rokov zmizol z obrazu a venoval sa práci v špedičnej spoločnosti, ako on sám tvrdí, ako normálny človek a profesii obchodníka sa úspešne venuje doteraz. Napriek tomu prijal minulý rok ponuku modro-žltej televízie a začiatkom roka sa vysielal seriál Autoškola, kde si zahral narkoleptika.

V seriáli Autoškola si zahral Ján Alžbetkin narkoleptika. Zdroj: TV MARKÍZA

„Je to výnimočná vec. Nie každý má takú šancu, takže plne si uvedomujem náročnosť toho, čo má čaká. Je to fajn,“ povedal nám ešte v decembri sympaťák v rozhovore na margo účinkovania v seriáli. Už vtedy jeho slová naznačovali, že sa zrejme plánuje usadiť. „Je to už predsa taký nejaký vek, keď človek rozmýšľa nad nejakými úplne inými vecami. Potrebuje si zabezpečiť nejakým štýlom rodinu alebo rozmýšľa nad rodinou, bývaním. Úplne normálne bežné veci," povedal pre topky.sk.

V apríli sme vám ako prví priniesli informáciu, že Alžbetkin sa má už čoskoro stať otcom a na bábätko sa s priateľkou Kristínkou veľmi tešia. Svoju lásku však ešte pred narodením prvého potomka stihli spečatiť svadbou. Zábermi sa pochválil sám rodák zo Spišského Bystrého.

„Nie som zástanca Instagramu a Facebooku, pretože šťastie a skutočný život je niekde úplne inde. Ale sľúbil som niektorým, že im poposielam pár fotiek z nášho Alžbetkin & Alžbetkinová dňa," napísal mladoženáč na Instagram. Jemu aj jeho tehotnej manželke to mimoriadne pristalo a nevesta bola skutočne krásna. Mladomanželom srdečne blahoželáme.