Známy moderátor len o vlások unikol smrti: Teroristi ho nestihli!

BRATISLAVA - Cestovanie so sebou prináša kopec skvelých zážitkov, no v cudzích krajinách môže na výletníkov neraz číhať aj nebezpečenstvo. Svoje o tom vie aj populárny moderátor, herec a zabávač Michal Hudák (49). Ten si pri príležitosti svojich okrúhlych narodenín zaspomínal, ako sa len tesne vyhol obrovskému nešťastiu.

Michal Hudák momentálne hviezdi v zábavnej šou televízie JOJ Inkognito, kde spolu s ďalšími známymi hercami či hudobníkmi hádajú netradičné povolania. Moderátor je v relácii stálou tvárou, a tak si preňho televízny štáb a kolegovia vymysleli prekvapenie. Keďže práve tento štvrtok pripadá na deň moderátorových okrúhlych päťdesiatych narodenín, do Inkognita ako tajného hosťa pozvali hudobnú kapelu Žobráci, v ktorej Hudák aktívne pôsobí ako spevák.

Moderátor najprv indíciám nechcel veriť, no bol to práve on, kto nakoniec odhalil, o akú kapelu ide, a pred kamerami neskrýval dojatie. „Vy ste sa zbláznili úplne?" habkal zo seba so slzami v očiach a snažil sa udržať emócie na uzde. S kapelou funguje už neuveriteľných 39 rokov a prežili toho spolu naozaj veľa. Na jeden extra silný zážitok si opäť zaspomínali.

V roku 2001 sa totiž vybrali do amerického New Yorku a príležitosť využili aj na to, aby si, ako správni turisti, obzreli legendárne dvojičky, a to len deň pred ničivým náletom lietadiel s teroristami. „Od nášho sprievodcu sme dostali takú možnosť vyjsť eskalátormi hore na tú strechu, kde už bolo nad nami len nebo. My sme to tam prechádzali a zrazu začalo strašne pršať," opísal jeden z členov kapely. Práve preto následne vyhliadku zavreli. Žobráci tak boli poslední návštevníci, ktorí sa na strechu svetového obchodného centra dostali.

Kapela teda len tesne unikla tragédii, ktorá nasledujúci deň otriasla nielen Spojenými štátmi, ale i zvyškom sveta. I keď so zmiešanými pocitmi, na túto príhodu partia kamarátov určite len tak ľahko nezabudne.