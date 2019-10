FOTO Kormúthová vytočená do biela: Auto má samý škrabanec... Kvôli TOMUTO!

BRATISLAVA/PARTIZÁNSKE - Kristína Kormúthová (32) sa už dávno nevenuje len moderovaniu. Pred časom rozbehla svoj vlastný biznis, ktorý sa na našom trhu slušne uchytil. Pravidelne kvôli nemu musí cestovať z Bratislavy do Partizánskeho. No a práve posledná cesta za prácou ju poriadne vytočila. Jej luxusné auto je teraz samý škrabanec!

O náročnej ceste do práce Kristína informovala svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram. Práve tam zverejnila video, ktoré celý problém zachytáva. Na trase Bratislava – Partizánske je totiž v úseku Dolné Trhovište – Merašice uzávierka cesty a jedna z obchádzok vedie cez zarastenú lesnú cestu.

Touto lesnou cestou vedie obchádzka do Partizánskeho. Zdroj: Instagram K.K.

No a nielen, že si vodiči na tomto úseku užijú množstvo výtlkov, a teda svoju rýchlosť musia znížiť na necelých 10 km/hodinu, ale konáre trčiace do cesty sa ešte postarajú aj o pekný tuning na laku auta. Svoje o tom aktuálne vie už aj Kormúthová, ktorá sa pochválila fotkou doškriabaného vozidla.

Po príjazde do Partizánskeho mala Kristína auto plné škrabancov. Zdroj: Instagram K.K.

„Toto je cesta do Partizánskeho, dobre? Cez Dolné Trhovište, aby ste vedeli, kde cesta je uzavretá. Toto sa môže stať len v tomto Slovakistane. Nechceli by ste si ešte trošku niečo nakradnúť, chalani? Málinko, nie veľmi, len zopár 8, 16, 24 miliárd. V pohode, my to dáme aj tak, Slovač,“ okomentovala tmavovláska.

„Tak doškriabaný lak, že mám pulz 600/80. Ktorému ministerstvu mám poslať faktúru? Môže si dať aj do nákladov, keby potrebovali,“ pýta sa vytočená podnikateľka. No niet sa čo čudovať. Nikoho by nepotešil takýto pohľad na svoje auto!