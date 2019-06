Reakcia Gotta na obvinenie Ivany z týrania má svoju dohru: Žaloba?!

Hoci Karel Gott nekonfrontoval so svojím znechutením Drobného osobne, ale prostredníctvom svojej hovorkyne, jeho dlhoročného kamaráta sa to poriadne dotklo. Doposiaľ sa nevyjadroval, keďže bol na dovolenke v Španielsku a dianie v Čechách neriešil a nekomentoval. Po návrate ho však čakal odkaz, v ktorom ho božský Kája označil za klamára parazitujúceho na jeho sláve.

Milan Drobný zvažuje žalobu na Karla Gotta. Zdroj: Facebook M.D.

„To je na žalobu,“ povedal nahnevaný Drobný pre český Blesk. „Karel Gott vám odkazuje, že je vami úplne zhnusený a chce sa mu z vás zvracať. Extrémne ľutuje to, že si vás pozval domov, do svojho súkromia. Prestaňte sa už konečne priživovať a parazitovať na Karlovi Gottovi a urážať a ubližovať jeho rodine, najmä Ivane, ktorú ste svojou lžou znovu zahanbili,“ zneli slová z listu, voči ktorým sa Milan ohradil.

On sám totiž odprisahal, že si nič z toho nevymyslel a to, že Ivana mláti Karla, mu s určitosťou povedal nebohý Oldo. „Klamár, príživník a parazit – to sú veľmi urážlivé slová, skoro na žalobu! Tu zatiaľ podávať nebudem, pretože neverím, že taký emotívny až hysterický prejav mohol napísať gentleman tvojho formátu...“ vyjadril sa Drobný, ktorý nemá potrebu vymýšľať si, na adresu Karla Gotta akékoľvek nezmysly.

Čo ho zaráža, je práve reakcia zlatého slávika. Kedysi by vraj totiž vzal do rúk telefón a všetko vyriešil osobne. „Karle, takto koná kamarát? Poznáme sa šesťdesiat rokov, veľa sme toho prežili a nikdy som neurobil niečo, čo by sa ti nepáčilo. Naopak – a to vieš len ty a ja, žiadna hovorkyňa, ba ani manželka, kedy a kde som sa ťa zastal aj odhalil, akých máš okolo seba lumpov. To bolo. Dnes je to inak. Vieš čo by si kedysi urobil? Dvihol by si telefón, aby som prišiel a vysvetlil ti, čo to trepem,“ spomína na priateľstvo Drobný, pričom Gottove správanie nespoznáva. Ostáva tak otázkou, či sa k žalobe odhodlá, alebo si to s dlhoročným kamarátom vysvetlia.