Hrozivá nehoda Karla Gotta: Operácia na poslednú chvíľu!

Ako vyplávalo na povrch a píše sa v knihe Náš Karel, ktorá vznikla pod taktovkou redakcie českého Blesku, Gott v minulosti takmer prišiel o nos a zachraňovať ho musel plastický chirurg. Spevák so zlatom v hrdle prežil v sedemdesiatych rokoch poriadnu búračku. „Sám sa k nej priznal. Pristihol som ho totiž, že si stále siaha na nos, akoby ho svrbel. Podozrieval som ho, že si nechal urobiť plastiku, ale zaprisahal sa, že nie,“ odtajnil Gottovu minulosť v knihe jeho dlhoročný manažér František Janeček.

Karel Gott je známy svojou láskou k autám a šoférovaniu. Zdroj: TASR/Branislav Račko

Nebol však jediný, kto na Karla vytiahol „špinu“. O jeho láske k šoférovaniu a autám prehovorila aj Jitka Zelenková, ktorá bola kedysi súčasťou jeho súboru. Podľa jej slov párkrát nabúral, no mal šťastie v nešťastí. „Raz sme nabúrali v rovnaký deň, ja tu v Čechách a on v Nemecku, hovorili nám potom Duo katastrofa. Otočil auto na strechu. Potom nám hovoril, ako si uvedomil, že má plnú nádrž, spomenul si na Jamesa Bonda a vykopol okienko, ktorým vyliezol,“ opisuje svoje spomienky.

Božský Kája mal však aj jednu vážnejšiu nehodu, kedy museli zasahovať lekári. Vtedy bol niekoľkonásobný zlatý slávik v aute s kolegom z brandže Milanom Chladilom, ktorý sa mu chcel pochváliť novým vojenským džípom. „Milana prestal v zákrute džíp poslúchať. Narazili sme do stromu, ja som preletel hlavou oknom,“ prezradil sám spevák. Do nemocnice ho priviezli s nosom v ruke. „Profesor Sedláček mi vtedy povedal, že keby som prišiel o chvíľu neskôr, tak by mi nos nezachránil,“ priznal Gott, pričom sa za včasný príchod do nemocnice sa mohol poďakovať textárovi Jiřímu Štaidlovi.

Karel Gott takmer prišiel o nos. Ktovie, či by sa Ivana do neho zamilovala aj so znetvorenou tvárou. Zdroj: Instagram K.G.