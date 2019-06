Šokujúce obvinenie manželky Gotta: Ivana ho mláti... Reakcia Karla!

Kedysi boli kamaráti, dnes ho zlatý slávik nechce ani vidieť a odvolal aj jeho pozvanie na narodeninovú oslavu. Milan Drobný totiž vytočil Karla Gotta na najvyššiu možnú mieru, keď na verejnosť vypustil správu, že Ivana má speváka doma biť.

Informáciu má údajne od jeho šoféra. „Oldo mi prisahal, že Ivana Karla mláti a že som jediný, kto s tým môže niečo urobiť. Tak som podľa toho reagoval,“ povedal Drobný v knihe Náš Karel, ktorá bola vydaná v edícii Blesk Extra pri príležitosti blížiacich sa Gottových 80. narodenín.

Milan Drobný vypustil do sveta informáciu, že Ivana mláti svojho manžela Karla Gotta. Zdroj: Facebook M.D.

A to je práve kameň úrazu, prečo sa kedysi dobrí kamaráti rozišli. Hoci Drobný tvrdí, že mu to povedal zosnulý Havránek, jeho rodina sa od takýchto slov dištancuje. Milanovi dokonca Karel Gott adresoval otvorený list prostredníctvom svojej hovorkyne Anety Stolzovej, ktorá ho napokon poslala aj do redakcie českého Blesku presne tak, ako v liste napísala.

„Ste pre neho najväčším sklamaním v živote. Ako si vôbec môžete dovoliť poskytnúť Blesku rozhovor do knihy, kde klamete? Sám veľmi dobre viete, že napríklad informácia o tom, že Ivana mláti Karla, je nehorázne a sprosté klamstvo!“ znie rozčúlene jedna pasáž z listu pre Drobného.

„Prisahám na svoje deti, že mi Oldo Havránek povedal, že Ivana Karla mláti. Áno, je chudák po smrti, ale to nič nemení na skutočnosti, že to tak bolo. Karel mi na poslednej schôdzke povedal, že bol Oldo asi naštvaný, pretože po dvoch búračkách dostal výpoveď,“ prezradil Drobný Blesku, ktorý sa tak bráni voči obvineniam z klamstva.

Karel Gott mu však odkázal, že je nehorázne, ako klame a chce sa mu z neho zvracať. Zdroj: Instagram K.G.

“Karel Gott vám odkazuje, že je vami úplne zhnusený a chce sa mu z vás zvracať. Extrémne ľutuje to, že si vás pozval domov, do svojho súkromia. Prestaňte sa už konečne priživovať a parazitovať na Karlovi Gottovi a urážať a ubližovať jeho rodine, najmä Ivane, ktorú ste svojou lžou znovu zahanbili,“ zneli slová adresované Drobnému.

Milan tvrdí, že vypustenie týchto informácií na verejnosť ho mrzí, no konal iba na základe sľubu, ktorý mal údajne dať zosnulému šoférovi Havránkovi. Rovnako sa oháňa tým, že má na to aj svedkov. Či je to skutočne tak alebo je to celé výmysel – či už Havránka alebo Drobného – sa zrejme nedozvieme. Každý má totiž svoju pravdu, za ktorú sa bije. Jedno je však isté. Karel Gott už s Milanom Drobným nechce mať nič spoločné a odkázal mu, že ho nechce vidieť ani na oslave svojho jubilea.