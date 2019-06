Kramár po rozvode vyvetral deti, Pršo po porážke moderoval a... Tehotná Žideková v rukách odborníčky!

BRATISLAVA - V sobotu 8. júna sa areál Bratislavského hradu zaplnil ružovou farbou. To všetko z dôvodu pomoci ženám, ktoré bojujú s rakovinou prsníka a kampani Stand 4 her kozmetickej spoločnosti. Túto akciu prišli podporiť mnohé známe tváre, medzi ktorými boli aj čerstvo rozvedený Maroš Kramár, tehotná influencerka Tatiana Žideková či markizácky moderátor Boris Pršo.

Opäť raz sa ukázalo, že keď sa chce, ľudia sa dokážu spojiť a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. V sobotu sa konal v Bratislave už 11. ročník Pochodu za zdravé prsia, pričom sa ho zúčastnilo viac ako 4 000 pochodujúcich. Vstupenkou na akciu bola kúpa špeciálneho trička. Vďaka pochodu sa podarilo vyzbierať 25 553 eur, ktoré poputujú do občianskeho združenia Zdravá žena.

Viac o projekte pomoci ženám s rakovinou prsníka a Pochode za zdravé prsia prezradila Jana Pohorelská z kozmetickej spoločnosti.

​Každoročne sa pochodu proti rakovine prsníka zúčastňujú aj mnohé známe tváre, pričom veľa z nich má dokonca úlohu ambasádora. To je aj prípad Maroša Kramára, ktorý len pár týždňov po rozvode vzal na sobotný event aj svoje dve deti - dcéru Tamaru a syna Marka. Obaja tak pochodovali po boku otca za dobrú vec.

Maroš Kramár vyvetral deti Tamaru a Marka. Zdroj: Vlado Anjel

Milým prekvapením Pochodu za zdravé prsia sa stal markizácky moderátor Boris Pršo, ktorý pred dvomi rokmi prekonal mŕtvicu. Hoci ešte na verejnosť chodí s paličkou a nie je úplne fit, neváhal a na akciu prišiel odmoderovať talk show na malom pódiu s ambasádormi projektu. Napriek ťažkej životnej skúške sršal optimizmom.

Boris Pršo na Pochode za zdravé prsia moderoval talk show s ambasádormi projektu. Zdroj: Vlado Anjel

Rovnako ako Boris Pršo sa na malom pódiu objavila aj influencerka a fitneska Tatiana Žideková, ktorá sa už onedlho stane prvýkrát mamou. Čochvíľa by mala porodiť dcérku, no ešte predtým si odbehla podporiť dobrú vec. Dokonca sa ako "modelka" zverila do rúk odborníčky na mejkap a nechala si urobiť festivalové líčenie.

Tehotná Tatiana Žideková si nechala urobiť festivalový mejkap. Zdroj: Vlado Anjel

Jednou z ambasádoriek projektu, ktoré projekt podporili, je aj mladá blogerka a spisovateľka Erika Mokrý. Sama si prešla liečbou rakoviny prsníka, pričom diagnózu jej oznámili v deň narodenín. „Nebolo to jednoduché. Mne vlastne rakovinu oznámili na moje 28. narodeniny. Čiže to bol taký, vyslovene môžem povedať, že v úvodzovkách darček. Našťastie som aj vďaka už teraz môjmu manželovi pochopila, že všetko je inak," povedala nám Erika, ktorá sa nevzdala a rakovinu porazila. Dnes sa usmieva aj napriek tomu, že o jeden z prsníkov prišla, no podstatné je to, že je zdravá. A aj na pomoc takýmto ľuďom sa Pochod za zdravé prsia koná.