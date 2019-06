Herečka Zuzana Vačková prehovorila o úraze: Strašná bolesť a... Stále nefunguje naplno!

BRATISLAVA - Hoci už má na chrbte, ako sa hovorí, päť krížikov, stále je pohybovo aktívna. Zuzana Vačková (50) preto ani tento rok neváhala zúčastniť sa Misie - osobnosti kuriérmi na pomoc iným. A to aj napriek tomu, že prekonala bolestivý úraz, ktorý jej nedovoľoval toľko športu, ako by chcela. Dokopy sa dáva postupne!

Herečka Zuzana Vačková patrí medzi aktívne ženy, ktoré sa o seba starajú aj tým, že pravidelne športujú či cvičia. Na to, že tento rok oslávila päťdesiatku, vyzerá skvele, no ani jej sa úrazy nevyhýbajú. Ako nám prezradila, nie je to tak dávno, čo jeden prekonala a ešte stále sa z neho zotavuje.

povedala nám Zuzka, ktorá behá už nejaký ten piatok, no teraz musela tempo zvoľniť.objasnila, že pomalými krôčikmi sa dostáva opäť do zabehaných koľají.

Ešte totiž nie je celkom fit a hoci zranenie päty vyzerá ako banalita, opak je pravdou a úplné vyliečenie si vyžaduje čas. „Uvidím, kedy sa mi to celé nejako vylieči a budem môcť opäť naplno fungovať. Aj keď je pravda, že už nejaké vrcholové výkony nemám v pláne podávať," hovorí s úsmevom herečka, ktorej prajeme skoré zotavenie.

Zuzana Vačková sa aktívne venuje športu. Zdroj: Instagram Z.V.