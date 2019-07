Zuzanu Vačkovú chceli vysáčkovať z pláže: My nikam nejdeme!

Zuzka Vačková patrí medzi obľúbené slovenské herečky. Len nedávno doslova vyrazila dych fanúšikom svojou postavou a ukázala aj prvé spoločné zábery s priateľom Petrom. S ním si užívala dovolenku pri „slovenskom" mori, teda v Chorvátsku. A nielen s ním.

Ešte za mladi totiž Zuzana chodievala na dovolenky so svojimi rodičmi a bratom práve do bývalej Juhoslávie. Nás zaujímalo, či niekedy zažila na dovolenke nejaký trapas, niečo úsmevné alebo snáď nepríjemné. Sympatická a usmievavá blondínka sa s nami podelila o svoj zážitok.

Ešte keď bol jej brat malý, boli celá rodina na stanovačke na ostrove Ráb. Prišli do kempu a tam ich odnavigovali, kde sa môžu so stanmi rozložiť. „Priamo na pláži bolo také jedno krásne miesto, kde nestál žiaden stan. A sme si hovorili, že preboha, prečo tu nikto nepostavil stan. Wau, máme perfektné miesto, úžasný flek," rozrozprávala sa Zuzana.

Zuzana Vačková si aj tento rok užila dovolenku v Chorvátsku. Zdroj: Instagram Z.V.

Nič a nikto im nebránilo postaviť stany a užívať si dovolenku. Malo to však jeden háčik, na ktorý prišli až večer. Vtedy ich z miestečka chceli vypoklonkovať. „Zistili sme, že sme si postavili stan presne na mieste, kde bolo letné kino. Pretože oni tam večer presne pri našom stane rozprestreli veľké plátno a začali premietať nejaké rozprávky. Tak nás potom poprosili, aby sme sa presťahovali a my, že nie, tohto letného kina sa my nevzdáme," spomínala Vačková.

Napokon sa predsa len aspoň trochu posunuli, aby nebránili ostatným dovolenkárom vo výhľade na rozprávku. „Celú tú dovolenku my sme večer pred tým našim stanom tak akože kultivovane večerali a pozerali nejakého Toma a Jerryho. Všetci museli prísť, dať si deky a pozerať a my pekne zo stanu. To bolo strašne milé," povedala s úsmevom herečka.