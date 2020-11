ŠKANDÁL u Čechov: Celebrity vytočené, Dejdar ich predával za tisíce korún… Vôbec o tom nevedeli!

Stránka s názvom wish4you.cz ponúkala niekoľko českých a dokonca aj slovenských známych tvárí. Záujemca si mohol vybrať z viacerých možností a od konkrétnej celebrity sa potom odvíjala aj konečná suma. Dnes by ste však prominentný eshop hľadali márne - po tom, čo sa na fakt o nič netušiacich celebritách upozornilo, web z internetu zmizol.

Pred pár týždňami však ešte všetko naplno fungovalo. A nám sa na stránke podarilo nájsť aj slovenského hudobníka Mariána Čekovského. Hoci si priemerne za jedno audioprianie stránka pýtala 1500 korún a za video o tisíc viac, v prípade známeho Slováka sa cena začínala na 2000 korunách za audio, 5000 korún by ste zaplatili za video a v ponuke bolo aj spevácke vystúpenie za 6750 českých korún.

Podobný koncept úspešne funguje za veľkou mlákou, kde sa Dejdar aj inšpiroval... A všetko by bolo ok. Veď určite sa nájde veľa fanúšikov, ktorí by si za videopozdrav od svojej obľúbenej celebrity pokojne aj zaplatili. Má to však jedno veľké ALE! Organizátor tohto projektu akosi zabudol osloviť viacero celebrít, ktoré však na svojich stránkach veselo ponúkal.

A tie sú teraz poriadne vytočené. „Čože? Vôbec neviem, že ma na to Dejdar oslovil, to si nepamätám. To by som ani nechcel,“ odpovedal českému Blesku Martinov dlhoročný kamarát Jiří Lábus. „Robil som nejaké veci pre pani Dejdarovú, ale žeby toto? O tom fakt vôbec neviem. Hlavne by som nechcel, aby mi niekto za toto platil, preboha. To asi Dejdarovi zavolám...“ povedal šokovaný Lábus. Vzápätí do Blesku zavolal späť.

„Hovoril som s ním a on mi vysvetľoval, že mi to na jar hovoril. Ale ja si to veľmi nepamätám... Rozhodne by som nepripustil, aby mi za to ľudia platili,“ zopakoval naštvane herec. „Žiadnu zmluvu som nepodpísal. Naozaj by mi nenapadlo, že by mi za to niekto platil. Nechcem byť za nejakého vydierača. Chápem športovcov a spevákov, ktorí majú problémy. Ale Ypsilonka je magistrátne divadlo, takže mi chodí plat a k tomu mám aj dôchodok,“ uvedomuje si svoje výhody oproti niektorým umelcom Jiří.

Ako prvá na stránku upozornila na svojom Instagrame česká herečka Nikol Štíbrová po tom, čo ju na to upozornila speváčka Martina Pártlová. „Ja som sa celkom dosť naštvala. Na tých stránkach je zoznam osobností z rôznych sfér - športovci, influenceri, speváci a vy si tam u tých osobností môžete objednať buď audio alebo videopozdrav. A za to platíte. Audio 1500 korún, video 2500. Akože chápem, že doba je zlá, ale toto mi príde úplne úchylné,“ napísala vytočená herečka.

Myslí si, že človek by v dnešnej dobe mal byť rád za akýchkoľvek fanúšikov a že niekto vôbec stojí o to, aby mu umelec poprial alebo sa s ním vyfotil. „Ešteže sa toho nedožil Kája Gott. Prekvapilo ma to, je tam veľa ľudí, od ktorých by som to nečakala,“ dodala Štíbrová. Ako je dnes už jasné, mnohé z tých osobností o svojej účasti v projekte ani netušili. Ďalším takým je napríklad youtuber Karel Kovář alias Kovy.

„V živote som o tej stránke nepočul. Zdravice posielam vždy bezplatne. Mám veľa spôsobov, ako si zarobiť peniaze, toto rozhodne nie je jeden z nich,“ bráni sa Kovy, ktorý hneď zisťoval, kto stránku spravuje. „Za firmou podľa registra stojí Martin Dejdar, aspoň viem, na koho smerovať svoje zvedavé otázky, prečo tam, preboha, som...“ Kovářovi sa herec napokon ospravedlnil, vraj sa na stránke objavil omylom.

„Projekt vznikol na jar po prvej vlne pandémie s cieľom pomôcť tým, ktorí majú existenčné problémy. Pol roka práce a kopec investícií. Nikdy nemohlo ísť o žiadny podvod - to samotné prianie musela nahrať osobnosť sama! Navyše pozdravy mali plniť aj charitatívne ciele,“ bránil sa Dejdar. „Rozhodol som sa projekt hneď na začiatku ukončiť. V tak nenávistnom prostredí nemám silu nič vytvárať,“ dodal.

