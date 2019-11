Pomajbo s tehotnou manželkou, Dejdar zapchával ústa kolegyni a slovenský herec po boku neznámej ženy... Nová priateľka?!

BRATISLAVA - V jednom z bratislavských kín sa opäť stretlo hneď niekoľko známych tvárí a tentokrát nechýbala ani česká delegácia hercov. Do sveta totiž vypustili filmovú novinku Ženská na vrchole, v ktorej si budúci štvornásobný otec Roman Pomajbo (50) zahral evanjelického kňaza a podporiť ho prišla aj jeho tehotná manželka. Na slávnostnej premiére nechýbal ani obľúbený český herec Martin Dejdar (54) a vychutnať si komediálnu snímku prišiel aj Lukáš Dóza (31) po boku s neznámou slečnou po boku!

Roman Pomajbo sa len nedávno pochválil radostnou novinkou, že sa už čoskoro stane štvornásobným otcom. K trom dcérkam by mal priamo na Vianoce pribudnúť syn. Slovenský zabávač sa v stredu večer ukázal aj so svojou tehotnou manželkou na premiére komédie Ženská na vrchole, kde si zahral jednu z postáv. Jeho zákonitej to s bruškom veľmi pristane a Petra, ktorá sa nachádza v treťom trimestri, doslova žiarila šťastím.

Roman Pomajbo s manželkou Petrou sa tešia na štvrté dieťatko. Zdroj: Jan Zemiar

Keďže išlo o českú komédiu, na slávnostnej premiére nechýbala ani delegácia od našich západných susedov a predstaviteľ jednej z hlavných postáv Martin Dejdar. Ten sa počas rozhovorov v kinosále rozhodol umlčať svoju malú hereckú kolegyňu Emmu Voksovú. Slovo totiž dostal on sám, no dievčatko dobehlo s vlastnou odpoveďou a ako to u detí býva, sršala úprimnosťou a vtipom.

Martin Dejdar sa snažil umlčať svoju malú hereckú kolegyňu Emmu. Zdroj: Jan Zemiar

Okrem hercov z filmu si prišli novinku pozrieť aj ďalšie známe tváre a dorazil aj mladý slovenský umelec Lukáš Dóza, ktorému robila spoločnosť neznáma slečna. Pri pózovaní mali k sebe veľmi blízko. Ako sme sa dozvedeli z nášho zdroja, herec s brunetkou tvoria pár už dlhšie a my musíme uznať, že im to spolu pristane. S otázkou sme sa obrátili aj na Lukáša, avšak doposiaľ nereagoval.