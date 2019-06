Mladý exsuperstarista po vzťahu s Knechtovou: Skončil zavretý na psychiatrii!

Len minulý rok sa dostal do povedomia českého a slovenského národa, keď sa prihlásil do súťaže Superstar. I keď nezvíťazil, do oka mu padla staršia porotkyňa Katarína Knechtová. Spoločný vzťah najprv tajili, neskôr však na sociálnej sieti zdieľali spoločné zamilované fotografie a videá. Ich láske však nepriala Borkovcova mama, ktorá považovala Katku za starú k*rvu, ktorá si narazila mladého zajačika.

Mama Petra Borkovca nebola zo vzťahu s Katarínou Knechtovou vôbec nadšená. Zdroj: Instagram P.B.

Ich láska napokon vymizla tak rýchlo, ako sa objavila. Kým Knechtová sa s iným mužom bozkáva vo svojom klipe, Petr našiel lásku v tmavovláske Márii, o ktorej sa šepká, že je Kataríne veľmi podobná. Okrem rozchodu so známou Slovenkou si však exsuperstarista prešiel aj problémami s alkoholom. Tie mal vraj už počas randenia s o devätnásť rokov staršou brunetkou a práve to mal byť kameň úrazu.

Teraz priznal Petr Borkovec na sociálnej sieti, že skončil na psychiatrii. „Asi by bolo fér, aby som vám niečo povedal. Momentálne sa nachádzam v psychiatrickej liečebni. Niekedy človek ani nevie, ako sa tu môže rýchlo ocitnúť, môže sa to stať každému z nás. Ešte tu pár týždňov budem, a tak budem rád za trpezlivosť a podporu," napísal odkaz svojím fanúšikom. Čo ho však do rúk odborník priviedlo, nekomentoval. Napriek tomu mu jeho fanúšikovia držia palce a chvália ho za jeho odvahu urobiť tento krok.

Ešte stále tínedžer však nezaháľa a na liečení sa venuje aj svojej práci. „Skladám tu piesne, mám novú kapelu, manažérku, a tak je škoda, že sa moja tvorba trošku pozastavila, ale niekedy človek musí vedieť, kedy je potrebné zakročiť a hovorím si, že tie príbehy v piesniach budú mať aj väčšiu silu," prezradil Borkovec a na záver dodal: „Verím, že sa po prázdninách stretneme na nejakých koncertoch." Po tom, ako sa dostane z ústavu, zrejme naskočí rovno na pódium.