Od Superstar do policajnej cely: Knechtovej ex obvinený z krádeže!

PRAHA - Narobil si poriadnu hanbu! Odkedy sa Petr Borkovec (19) zviditeľnil v Superstar, ide to s ním dole vodou. Nevydarený vzťah a opakujúce sa problémy s alkoholom teraz vystriedali opletačky s políciou. Spevák je totiž obvinený z krádeže!

O bývalom Superstaristovi sa už toho od jeho účinkovania v súťaži popísalo až až. Do centra pozornosti sa dostal hlavne kvôli romániku s porotkyňou súťaže, slovenskou speváčkou Katarínou Knechtovou (38). Ich vzťah bol však ako na hojdačke a dvojica si niekoľkokrát prešla rozchodmi a návratmi. Po niekoľkých pokusoch si však povedali definitívne zbohom.

Borkovec však okrem milostných problémov bojoval aj s alkoholom. Prílišná konzumácia ho nakoniec priviedla až do psychiatrickej liečebne, kde sa snažil svojho "démona" zbaviť. Na klinike však dlho nepobudol a svoj pobyt predčasne ukončil. Teraz, zdá sa, alkoholu prepadol opäť. A ten ho ťahá hlbšie ku dnu.

Petr Borkovec bol totiž nedávno obvinený z krádeže finančnej hotovosti. S informáciou prišiel český portál Blesk. Spevák mal popíjať v jednom z pražských podnikov spolu s ďalším mladíkom. Keď však prišlo na platenie, Borkovec sa začal vykrúcať, že pri sebe nemá hotovosť a vybral sa za svojou manažérkou, ktorá mala zaňho účet zatiahnuť. Namiesto toho však z baru ušiel. „Odskočil si na záchod a povedal nám, že si za ňou ide po peniaze. No a potom skrátka ušiel. Prepil celkom približne tisíc korún a neskôr sme zistili, že nám ukradol z tržby ďalších päť tisíc a drobné," posťažovala sa prevádzkarka.

Polícia ho zadržala na druhý deň, po tom, ako sa dostal do potýčky so svojím "parťákom" z predchádzajúceho dňa. Následne ho obvinili z krádeže. „Hliadka skontrolovala trojicu hlučných mladíkov a pri tom, ktorý sa mal údajne dopustiť krádeže, namerala tri promile alkoholu. Mladík zostáva naďalej vo vyšetrovaní a s políciou spolupracuje," uviedol pre Blesk policajt Jan Daněk.

A aby problémov nemal málo, spoluprácu so spevákom ukončila aj jeho manažérka Venetia Garaiová. Či si Borkovec nakoniec vstúpi do svedomia, to sa ukáže časom.