Definitívny KONIEC na obrazovkách JOJ-ky: Tento muž na Kolibe skončil... Zavaril aj Markíze!

Dlhodobo sa Marián Leško objavoval na obrazovkách televízie JOJ a televízie Markíza. Na Kolibe prispieval svojím humorom a glosami do relácie Sedem. Nielen, že patril k pravidelným hosťom Eni Vacvalovej a debatoval na aktuálne témy, ale zároveň patril aj medzi tvorcov spomínaného programu. Pripravoval totiž glosované témy. S tým je však teraz koniec.

Marián Leško sa v júni pripojí k tímu novej prezidentky Zuzany Čaputovej. Zdroj: Facebook/Z.Č.

Rovnako končí aj jeho spolupráca v Záhorskej Bystrici. Neraz si ho Markíza pozvala do predvolebných štúdií či na vyplnenie času, kým sa čakalo na výsledky volieb. Ako odborník na politickú scénu vedel vždy aktuálnu situáciu trefne zhodnotiť. V podobných reláciách sa však minimálne počas obdobia piatich rokov neobjaví.

Za všetkým je jeho nová kariéra poradcu prezidentky Čaputovej. O Leška tak prídu nielen televízie, ale aj týždenník, v ktorom pracuje už 8 rokov. „Bola by to kontaminácia, niektorí by mohli pripisovať moje vyjadrenia pani prezidentke. Byť nezávislým glosátorom a zároveň človekom v tíme pani prezidentky sa vylučuje. Aj keď som sa z večera do rána nestal iným človekom, nejde o zlučiteľné pozície,” povedal Leško pre Denník N. Spomínané médiá si preto budú musieť hľadať za neho náhradu.

V rámci televízie Joj ide o dosť podstatnú zmenu, preto sme oslovili kompetentných na Kolibe. Situácia je však nateraz v štádiu riešenia a oficiálne stanovisko nám zatiaľ neposkytli.