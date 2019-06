Televízie opäť porušili pravidlá: RVR im vyrubila pokuty za vyše 24-tisíc eur

Pokutu 10.000 eur dostal vysielateľ MAC TV s.r.o. za porušenie vysielacieho času vyhradeného reklamným šotom počas jednej celej hodiny. Tie nesmú presiahnuť 12 minút. Vysielateľ odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 27 sekúnd.

Vysielateľovi MAC TV s.r.o. uložila rada aj pokutu vo výške 6638 eur. Dôvodom je to, že v programe Inkognito neboli titulky pre osoby so sluchovým postihnutím zosynchronizované so zvukovou stopou programu a nezachytávali hovorený prejav spôsobom, ktorý by umožnil osobám so sluchovým postihnutím porozumieť obsahu.

Pokutu 5000 eur udelila RVR vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska. Ten odvysielal príspevok s názvom V rozprávke Vianočné želanie sa plnia sny, ktorý naplnil definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie. Pokutu vo výške 3000 eur dostane aj vysielateľ Markíza – Slovakia, spol. s r.o. Ešte v novembri 2019 odvysielal program Teleráno, v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov. Vysielateľ však zreteľne neinformoval verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením pri ich pokračovaní po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou.

RVR predĺžila platnosť licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie R/121 spoločnosti C.S.M. group s. r. o. Udelila tiež licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Tv VITA spoločnosti Infopark.