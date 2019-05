Čobejová sa pochválila staršou dcérou: Má 26 a... Čože? Veď je ako jej kópia!

BRATISLAVA - Michaela Čobejová (48) je pyšnou mamičkou dvoch krásnych dcér. Mladšou Táničkou (9) sa občas pochváli na svojom Instagrame, no tú staršiu Ivanu (26) dlho nikto nevidel. Záhada je však konečne vyriešená, keďže nedávno na herečkin profil pribudla fotografia jej prvorodenej. Aha, ako vyzerá!

Blondínka svoju dcéru vyfotila počas uplynulého víkendu. Z popisu, ktorý k snímke napísala, je zjavné, že Ivana žije v Belgicku, a to je teda dôvodom, prečo sa po boku svojej slávnej mamy neobjavuje častejšie. Teraz však urobila výnimku.

Neobjavila sa na žiadnej spoločenskej akcii, no prišla si splniť svoju občiansku povinnosť. „Dcéra Ivanka priletela z Bruselu, aby sme do Bruselu poslali konečne niečo progresívne," napísala k záberu, kde obe jej ratolesti stoja pri volebnej urne a je teda zrejmé, že staršie dievčatá Čobejové šli podporiť svojich favoritov vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Ivana vyzerá ako mladšia verzia svojej známej maminy. Zdroj: Instagram

Michaela Čobejová ukázala staršiu dcéru Ivanku. Zdroj: Instagram ​

Čo je však zaujímavé, je podoba matky s dcérou. Ivana totiž akoby Michaele z oka vypadla a vyzerá úplne ako jej mladšia kópia. Škoda len, že na hereckú dráhu sa evidentne nechystá. Ak by okrem výzoru podedila rovnakú dávku talentu, naše divadlá by boli bohatšie o jednu skutočne krásnu umelkyňu.