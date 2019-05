Exkluzívna prehliadka Fera Mikloška: Kormúthovej B(.)(.)MBY v megavýstrihu a... Ďalšia herečka z Oteckov je tehotná!

Fero Mikloško patrí na Slovensku k módnej špičke a jeho tvorbu s obľubou nosia aj prominentné tváre. Nápadité a trochu extravagantné modely si obľúbili napríklad Emma Drobná, Kristína Kormúthová či Zuzana Porubjaková, ktoré si takisto prišli novú kolekciu obzrieť. A práve posledné dve spomenuté dámy pútali pozornosť najviac. Každá však niečím iným.

Zdroj: Vlado Anjel

Kristína Kormúthová začínala ako moderátorka v televízii, no jej kariéru ukončil škandalózny vyhadzov. Brunetka sa však svojich snov nevzdala a vybrala sa vlastnou cestou. Dnes je z nej dizajnérka obuvi a oblečenia a podarilo sa jej vybudovať prosperujúci biznis.

Kristína a známy návrhár sú dobrí priatelia a sexica ho v jeho veľký deň podporila aj poriadne odvážnym outfitom. Zaujímavý minišatový kostým nezdobili iba štrasové strapce, ale hlavne brunetkin výstrih, z ktorého vykúkal vylepšený dekolt. Sexi dizajnérka tak ulahodila najmä mužskému publiku... Páni mali čo robiť, aby si ustrážili svoje pohľady.

Zdroj: Vlado Anjel

O druhé prekvapenie večera sa postarala hviezda z Oteckov, herečka Zuzana Porubjaková. Tá síce prišla odetá veľmi decentne, no pozornosť pútalo hlavne jej rastúce tehotenské bruško, ktoré sa pokúšala rafinovane zamaskovať mašľou.

Zuzana je tajnostkárka a do reči jej veľmi nebolo, no čo-to pre Topky naznačila už začiatkom apríla, keď sme ju stretli na odovzdávaní filmových cien. „Pre mňa je dôležité, keď sa denne tešíme z maličkostí a keď ešte do toho príde vždy nejaké prekvapčo, aj keď kinderko, tak je to super," zahmlievala s úsmevom Zuzana, ktorá už v tom čase o radostnej novine evidentne vedela, no sladké tajomstvo sa rozhodla nevyzradiť. Herečka by momentálne mala byť na konci piateho mesiaca a svoje druhé bábätko by mala priviesť na svet už koncom septembra.