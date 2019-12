Luxusná šou Fera Mikloška: Kormúthová s visačkou na saku a... TOTO je Ferov najväčší fanúšik!

Fero Mikloško bezpochyby patrí k najnápaditejším slovenským návrhárom. To opäť dokázal uplynulý večer, keď predstavil svoju najnovšiu kolekciu, ktorou prítomným hosťom vyrazil dych. Veľkolepá prehliadka sa konala v krásnych priestoroch jedného z bratislavských kasín a ako to už u excentrického dizajnéra býva zvykom, pred Vianocami nechýbali trblietky či zamat. Mikloško však tentokrát myslel aj na mužov a do defilé zaradil aj niekoľko pánskych modelov.

Fero Mikloško ukázal aj modely pre pánov. Zdroj: Jan Zemiar

Fero si za viac než 20 rokov svojej tvorby získal i priazeň mnohých celebrít a niektoré z nich si novú kolekciu prišli pozrieť na vlastné oči. A obliekli sa tak, aby potešili i oko samotného hostiteľa. O Mikloškovi je totiž známe, že obľubuje čiernu farbu, a tak sa i väčšina hostí zaodela práve do nej. No našli sa aj výnimky.

Na prehliadke prevládala čierna farba. Zdroj: Jan Zemiar

Jednou z nich bola bývalá moderátorka a momentálne úspešná podnikateľka Kristína Kormúthová (32). Do kasína dorazila len v pestrom saku, na ktorom navyše niečo takpovediac nehralo. Na saku totiž žiarila visačka a vyzeralo to, akoby si brunetka vyzdvihla sako z čistiarne a zabudla odtrhnúť účtenku. Samozrejme, v prípade Kristíny išlo o premyslený a vtipný detail. Zmysel pre humor jej teda nechýba.

Kristína Kormúthová zabudla na saku účtenku z čistiarne. Zdroj: Jan Zemiar

Z čierneho davu vytŕčala aj Soňa Müllerová (58), ktorá k inak tmavým kúskom pridala neónovú sukňu. Moderátorke vkus rozhodne nechýba a vždy presne vie, ako zaujať a zároveň vyzerať decentne.

Pomyselný titul najväčšej obdivovateľky návrhára Mikloška však patrí inej dáme. Outfit Hely Kratochvílovej bol nielen najfarebnejší, ale tvorilo ho hneď niekoľko kúskov, ktoré niesli logo Mikloško. Blondínka je dizajnérovou kamarátkou a Fero jej dokonca počas svojej neprítomnosti do opatery zveruje aj svojho domáceho miláčika. Kratochvílová je totiž veľká psičkárka a vlastní i hotel pre psy.

Soňa Müllerová a Hela Kratochvílová patrili k najfarebnejším hosťom Fera Mikloška. Zdroj: Jan Zemiar

Práve jej služby bude Mikloško možno už čoskoro potrebovať, keďže sa, ako nám prezradil, chystá vycestovať za oddychom.