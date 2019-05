Česká víťazka Superstar nie je sama: Randí so Slovákom... TOTO je on!

PRAHA - Minulý rok síce prial Tereze Maškovej (23), čo sa týka spevu a kariéry, no v láske také šťastie nemala. V júni minulého roku sa totiž rozišla so svojím vtedajším priateľom Markom. Odvtedy po boku neprehliadnuteľnej ružovovlasej speváčky nebol žiaden muž, ktorého by svetu predstavila ako svojho partnera. Až donedávna!

Vyhrala minuloročnú Superstar, rozišla sa s bývalým, spieva, nahráva, dokonca sa stala tvárou značky spodnej bielizne a ešte sa aj ostrihala na krátko. Počas roka toho Tereza Mašková stihla skutočne neúrekom. Po jej boku však chýbal muž...

Pred pár týždňami síce pridala fotku s mladým mužom z Viedne, no popis ani nasledujúca fotka s kamarátkou nenasvedčovali tomu, že by malo ísť o nového partnera. To, že ide predsa len o jej lásku, prezradil až posledný príspevok s tým istým mladíkom. K záberu totiž do hashtagov napísala „Láska, zamilovaný párik, šťastní," a svojho drahého aj označila.

Jej partnerom je Slovák Oliver Žilák, ktorý sa pohybuje v hudobnom svete a ako producent spolupracoval s Terezou na jednej z jej pesničiek, konkrétne New me. Okrem toho spolupracoval aj s jej predchodkyňou Emmou Drobnou. Oliver a Tereza zrejme nerandia príliš dlho, no zamilovanosť zo spoločnej fotky priamo srší.

Tereza Mašková sa pochválila svojou láskou Oliverom. Zdroj: Instagram T.M./O.Ž