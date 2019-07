Pribratá blondínka zo SuperStar: Ukázala frajera... ON môže za to, ako teraz vyzerá!

BRATISLAVA - A je to vonku! Približne pred dvomi mesiacmi sme čitateľov informovali o tom, že niekdajšia superstaristka Lucia Olešová (30) sa pochválila novou láskou. Vzťah síce priznala, no svojho vyvoleného ukázať nechcela. Až doteraz. Najnovšie totiž zverejnila prvú spoločnú fotografiu a ukázala, kto stojí po jej boku.

A že je poriadne zaláskovaná! Lucia už dlhé roky žije v Nemecku, kde pracuje na svojej hudobnej kariére a našla tam aj manžela. S tým si však po štyroch rokoch dali zbohom a odvtedy sa pri nej s výnimkou jednej známosti žiadny iný muž oficiálne neobjavil. Až v máji priznala, že láske dala opäť šancu a je šťastne zamilovaná.

Statusu zadanej prisúdila aj svoje kilečká navyše. Kým kedysi bola Lucia ultra štíhla, najnovšie sú jej krivky vidieť oveľa zreteľnejšie. „Ahojte, toto som ja a mojich nových +5 kíl. Odkiaľ sa zobrali? Nuž, môžu to byť tie sladkosti (zlato, poďme na koláč!) ALEBO vynikajúce kari (Môžeš mi dať ešte ryžu, prosím?) ALEBO nedostatok stresu (chceš ísť do postele a pozerať Netflix?)... Ale ja verím, že je to jednoduchá rovnica: šťastné vzťahy = šťastné prírastky," napísala na Instagram.

Lucia Olešová ukázala nového frajera. Práve on je dôvodom, prečo nabrala nejaké tie kilečká navyše. Zdroj: Instagram L.O.

Tentokrát na svojej sociálnej sieti zverejnila ďalší záber, na ňom však už pózuje aj so svojím partnerom. Už na prvý pohľad je zrejmé, že muž má exotické korene, rovnako ako ten predchádzajúci. No a ako blondínka nedávno prezradila, vo vzťahu je mimoriadne spokojná a priateľ si ju poriadne hýčka. Nie nadarmo sa vraví, že láska prechádza cez žalúdok.