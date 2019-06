Šokujúci krok drsného Rytmusa: VEREJNÉ OSPRAVEDLNENIE!

BRATISLAVA - Patrik Rytmus Vrbovský (42) vždy vystupoval ako drsný raper, ktorého slovník bol plný vulgarizmov. Za posledný rok sa však jeho správanie výrazne zmenilo. Dôvod? Láska. Zamiloval sa po uši do moderátorky Jasminy Alagič (29) a tá mu zjavne roztopila srdce. Teraz sa totiž verejne ospravedlnil všetkým chlapom... Za toto!

Zdá sa, akoby Rytmus po prvýkrát okúsil naozajstnú lásku. Po rozchode so speváčkou Darou Rolins sa zamiloval do moderátorky Jasminy Alagič... A vzťah s ňou Vrbovského úplne zmenil. Verejne prezentuje svoje city, zmäkol - skrátka to pôsobí, akoby jeho dovtedy „chladné“ srdce brunetka roztopila.

Mesiac po svadbe sa raper opäť rozhodol vyznať zo svojich citov a prišlo aj na poriadne nečakaný krok. Patrik totiž zverejnil verejné ospravedlnenie. Dôvod? Kedysi sa vraj zo zaľúbencov, akým je už dnes aj on, vysmieval. Zacítil teda potrebu sa všetkým chlapom ospravedlniť.

„Ospravedlňujem sa všetkým chlapom, ktorým som sa do huby v minulosti smial za lásku a že boli hrdí na to, že ich žena nosí ich meno. Oslovovať moju niekdajšiu frajerku ‚moja žena‘ a vidieť v jej dokladoch Vrbovská, pochopí iba ten, kto si zoberie ženu svojho života,“ ospravedlnil sa verejne Rytmus a vyznal sa zo svojej lásky Jasmine.