FOTO Silvia Šuvadová len v podprsenke: Fúú, tá je ale sexi!

Silvia Šuvadová sa ukázala v podprsenke.

Zdroj: Vlado Anjel

BRATISLAVA - Kto by to bol na ňu povedal?! Silvia Šuvadová (46) je krásna žena a aj keď má po štyridsiatke, za svoju postavu sa rozhodne nemusí hanbiť. Ba práve naopak. Zrejme aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa sympatická herečka stala tvárou módnej značky a vyzliekla sa pre ňu len do podprsenky!