Jej manžel si užíva s milenkou: Haasová s úsmevom na tvári a... Krivky vystavila v bikinách!

Zuzana Haasová

Zdroj: Jan Zemiar

PODHÁJSKA - Pred dvomi mesiacmi vyrukoval manžel Zuzany Haasovej (38) so žiadosťou o rozvod. Len pred pár dňami sa Martin Kostka už stihol pochváliť záberom so svojou novou milenkou Petrou, ako si užívajú dovolenku pri mori. Mohlo by sa zdať, že je to pre herečku úder pod pás, no ona do vankúša neplače. Na kúpalisku sršala dobrou náladou a vystavila na obdiv svoje krivky.