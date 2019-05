Nová tvár markizáckeho Telerána: Nahradila v ňom túto moderátorku!

Nahradila tak svoju kolegyňu Lenku Debnárovú, ktorá sa s televíznymi obrazovkami rozlúčila na konci apríla. Dôvodom jej odchodu však ani zďaleka nie je nespokojnosť vedenia. Lenka bude mať v najbližších mesiacoch či rokoch príjemné povinnosti. Po dcérke Olívii čochvíľa privedie na svet svoje druhé bábätko. A keďže termín pôrodu sa nezadržateľne blíži, sympatická brunetka nastúpila na materskú dovolenku.

Zdroj: Instagram Teleráno

Jej miesto v Teleráne tak zostalo voľné. To sa teraz ušlo práve Kataríne Kulovej, ktorá kolegyňu zaskočí. Ostrieľaná televízna rosnička si teda po novom musí do práce poriadne privstať. "Snáď nikdy nezaspím do prácičky," zverila sa so svojimi počiatočnými obavami moderátorka prostredníctvom sociálnej siete.

Zdroj: Instagram Teleráno

Katarína má už za sebou bohaté skúsenosti. V Markíze pracovala ako redaktorka domáceho spravodajstva a "zmákla" aj moderovanie relácie Reflex. Ako sa jej bude dariť v obľúbenej rannej relácii, uvidíme.