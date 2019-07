Markizáci, traste sa: Premiéra nového moderátora Telerána... Nováčik exceloval!

Vratko na chvíľu zaskočil za Romana Juraška a hoci priznal, že pred svojou premiérou mal stres a pociťoval veľkú zodpovednosť, na jeho prejave to veľmi badať nebolo. Podľa divákov bol tmavovlasý fešák nesmierne prirodzený a príjemný. „Sadlo mu to, akoby tam patril už dávno. Super zmena, snáď dlhodobá,“ či „Úplný profik, tiež mi neprišiel, že je tam ako nový moderátor,“ znejú len niektoré reakcie medzi obrovským množstvom pozitívnych komentárov na sociálnych sieťach.

Paradoxom je, že hoci ľudia radi kritizujú, čo sa týka výkonu Sirágiho, veľká vlna kritiky a nepríjemných poznámok ho úplne obišla. Objavilo sa ich skutočne len zopár. No a čo na úspech, ktorý zožal, hovorí sám Vratko? „Reakcie od divákov ma veľmi potešili, priznám sa, nečakal som to. Som za to nesmierne vďačný, je to pre mňa veľká motivácia,“ povedal nám skromný moderátor, ktorému fanúšikovia Telerána predpovedajú veľkú budúcnosť a radi by ho na obrazovke „v hlavnej úlohe“ videli častejšie.

Vratko Sirági si v Teleráne počínal ako zabehnutý profesionál. Zdroj: Instagram

Vratkovou parťáčkou v Teleráne bola Lenka Šóošová, ktorá bežne moderuje Romanom Juraškom. Zdroj: Instagram

Dodal aj to, že veľký dopad na neho mala priateľská atmosféra, no a vďaka za to, že sa mu premiéra vydarila, patrí aj jeho kolegom. „Moderovalo sa mi veľmi dobre, počiatočnú trému som vďaka Lenke a celému štábu Telerána rýchlo prekonal a celé vysielanie som si naozaj vychutnal,“ prezradil nám sympatický markizák. Nuž, možno sa teda naozaj zadarí a Vratko sa osvedčil natoľko, že priestor ukázať, čo vie, dostane aj nabudúce. V zákulisí by ho rozhodne bola škoda.