SILNÁ SPOVEĎ slovenskej herečky: Detaily o anorexii a bulímii... Od mamy dostala FACKU!

Herečka prijala pozvanie do podcastu (ne!)ZÁVISLÁ, kde sa s ňou rozprávala Lucia, ktorá si sama prešla závislosťou od alkoholu, anorexiou a úzkostnými stavmi.

Vlastina už v minulosti hovorila o svojom boji s bulímiou, v počiatkoch tam ale boli zrejme aj náznaky anorexie. „Asi to začalo tou anorexiou. Ja som veľmi rýchlo schudla, bolo to v období maturít. Učila som sa na tie maturity, bola som týždeň zavretá v izbe a pri tom som robila brušáky. A potom týždni, keď som vyliezla z izby a išla som niekam von a obliekla som si svoje nohavice, tak mi spadli po členky,” prezradila.

Najprv sa síce zľakla, ale okolie reagovalo veľmi pozitívne. Dostala dávku obdivu a mala pocit, že presne takto má vlastne vyzerať. „Vlastne ma to nakoplo, ten obdiv, k tomu, aby som v tom pokračovala. Tým, že som bola veľmi mladá, tak som nemala žiadne hranice v tom, čo je ešte zdravé, naopak, ešte tá túžba po tom obdive a túžba v niečom uspieť a v niečom byť dobrá bola oveľa silnejšia než pocit, že mi to možno ubližuje alebo to nie je zdravé pre to telo. Takže mi vynechala aj menštruácia,” opísala začiatky svojej poruchy príjmu potravy.

Vlastina začala úplne vynechávať určité druhy potravín, až takmer nič nejedla. „Pamätám si, že som si napríklad ani do šalátu nedala olivový olej. Mala som obdobie, keď som v lete bola iba na červenom melóne,” povedala a rovno upozornila na to, v mnohých neodborných článkoch je práve takéto stravovanie odporúčané ako to správne, vďaka ktorému človek schudne.