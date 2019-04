Z Čiech prichádza šokujúca správa: Je Iveta Bartošová stále nažive?!

PRAHA - Už onedlho si pripomenieme smutné piate výročie smrti populárnej speváčky Ivety Bartošovej (†48). Správa o jej samovražde vtedy šokovala celý národ a zasiahla hlavne fanúšikov. Niektorých až natoľko, že dodnes odmietajú, že by speváčka mohla byť skutočne mŕtva. Najnovšie sa k nim pridal aj speváčkin blízky priateľ a ochranca Zdeněk Macura (44).

Česká popová diva prežívala v posledných rokoch života búrlivé obdobie. Nevydarené vzťahy, škandály a život pod drobnohľadom - to všetko znášala Iveta Bartošová skutočne ťažko. Psychické útrapy napokon neuniesla a rozhodla sa svoj život ukončiť pod kolesami vlaku. Stalo sa tak koncom apríla 2014. Hoci bol prípad dlho a podrobne sledovaný médiami a prešetrený políciou, aj dnes sa ešte nájdu ľudia, ktorí veria tomu, že žena, ktorá na trati v ten deň zahynula, nebola známa speváčka.

S podobnou teóriou prišiel aj Zdeněk Macura, ktorý sa s Ivetou dôverne poznal a netajil sa svojím obdivom k nej. Svoje pochybnosti odhalil pre portál eXtra.cz. „Spätne som si uvedomil, že doteraz vlastne nevieme, kto bola tá osoba, ktorá potvrdila, že dotyčná zrazená osoba je skutočne Iveta Bartošová." Macura sa nechal počuť, že identifikáciu zo strany jej manžela Josefa Rychtářa vôbec nepovažuje za dôveryhodnú. „Pre mňa je on úplne nedôveryhodný človek. Je schopný blafovať aj vo vážnych veciach."

Kontroverzný Čech sprvu o smrti Ivety nepochyboval, no názor začal meniť potom, ako sa k nemu dostali správy od niekoľkých ľudí, ktorí tvrdili, že speváčku niekde zahliadli. „Samozrejme si ju s niekým mohli zmýliť, ale niektoré tie svedectvá vyzerali veľmi vierohodne. Nemám nič potvrdené, netvrdím, že to tak bolo, ale vnútorne neberiem, že by skutočne zomrela," priznal Macura.

Faktom však zostáva, že speváčka po sebe zanechala list na rozlúčku. Navyše, polícia nariadila aj testy DNA, ktoré taktiež potvrdili, že telo na trati patrilo utrápenej speváčke.

V prípade teda nezostáva veľa miesta na teórie. Každý človek je však iný a so stratou sa vyrovnáva inak. Zdeněk Macura evidentne na zbožňovanú Ivetu doteraz nezabudol.