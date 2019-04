Markizácka moderátorka priznala desivé tajomstvo: Rakovina!

BRATISLAVA - Zdravie je jednou z najcennejších vecí v našom živote. Mnohokrát si to ani neuvedomujeme, až kým sa s vážnym ochorením nestretneme tvárou v tvár. Skúsenosť so zákernou chorobou má aj známa moderátorka z Markízy Diana Hágerová (29). So zlými správami sa musela vyrovnávať už tri krát.

Pri príležitosti štvrtkového dňa narcisov si na skúsenosti s rakovinou zaspomínala aj sympatická markizáčka. Zákerná choroba potrápila jej starú mamu, a to rovno niekoľko krát. „Prvýkrát mojej babinke diagnostikovali nádorové ochorenie zhruba pred pätnástimi rokmi. Vtedy to malo rýchly spád a musela podstúpiť operáciu, ktorá dopadla úspešne," prezradila moderátorka, ako sa pre jej starú mamu začal kolotoč vyšetrení. „Zaevidovali ju ako onko pacienta, bola pod drobnohľadom a chodila na pravidelné kontroly. Tie o 7 rokov odhalili ďalšie ložiská, ktoré ale boli neoperovateľné. Na rad prišla hospitalizácia a rádioterapia. Babinka to opäť zvládla," povedala pre Topky.sk.

Zdroj: Instagram D.H.

Diana spomína aj na to, aká dôležitá bola podpora práve od rodiny. „Pri hospitalizácii sme ju pravidelne navštevovali a sledovali ako chradne. Boli to hrozné pocity, ale pred ňou sme to samozrejme nedávali najavo. Snažili sme sa o to aby myslela pozitívne, aby vedela, že sme tam všetci pre ňu. Nám opäť pomohla a babinka sa z toho po tretíkrát dostala," vysvetlila nám moderátorka.

Počas každoročného Dňa narcisov si tak spomína predovšetkým na svoju starú mamu, no myslí aj na ostatných pacientov a ich rodiny. "Smutný obraz dnešnej doby je, že každý z nás má s týmto ochorením nejakým spôsobom dočinenie. Všetkým, ktorí prežívajú aktuálne niečo podobné, držím palce a prajem čo najviac sily a pevného ducha. Zlomená vôľa môže mať negatívne následky. Aj preto má podľa mňa zmysel činnosť Ligy proti rakovine a iných organizácií, ktoré pomáhajú počas celého roka onkologickým pacientom a ich rodinným príslušníkom sa z ochorením vyrovnať, začleniť do spoločnosti a fungovať," dodala na záver.