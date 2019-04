Barkolová už nie je krv a mlieko: Aha, ako vyzerala so 70 kilami!

Šoubiznis nie je len pozlátko, ale aj moderátori či herci sa mnohokrát boria s problémami ako bežní smrteľníci. Aj Eriku Barkolovú trápili kilá navyše, no rozhodla sa, že to nenechá tak, prestane sa vyhovárať a niečo s tým urobí. Preto sa rozhodla prihlásiť do jojkárskej relácie Reštart, kde jej pomohli nakopnúť sa, zlepšiť si stravovanie a začať cvičiť.

Na začiatku, keď sa prihlásila, vážila sedemdesiat kíl. Hoci nebola obézna ani nemala výraznú nadváhu a jej postava sa dala zaradiť do kategórie krv a mlieko, necítila sa vo svojom tele dobre. Aj na Instagrame sa pochválila záberom pred a po. „Prvá fotka je z Mexika, január 2018, mala som 70 kíl... Nevyzerala som zle, len som sa necítila dobre. Druhá foto je aktuálna z Portorika, mam o 12 kíl menej a cítim sa lepšie. Nie je to o tom, byť štíhly, buďme, akí len chceme byť, hlavné je, aby sme so sebou boli spokojní," napísala moderátorka k záberu.

Erika Barkolová sa pochválila záberom spred roka a aktuálnym. Rozdiel je 12 kilogramov. Zdroj: Instagram E.B.

Reštart pre ňu nebol len o tom, že musí schudnúť, lebo je tučná, skôr to bolo o pocite. „Reštart beriem tak, že sa musím ja cítiť dobre vo svojom tele. Neznamená to, že som teraz extrémne tučná, ale toto nie je telo, na ktoré som ja zvyknutá," povedala v relácii.

Do tej sa prihlásila pred rokom, a teda už skôr na nej bolo vidieť zmeny. Diváci mali v stredu možnosť vidieť aj to, ako reštartovanie jej životného štýlu prebiehalo. My sme Eriku stretli ešte v auguste, keď už mala krásnu postavu. Čo bolo na tom celom podľa moderátorky najťažšie? „Najťažšie je to rozhodnutie naozaj zdvihnúť zadok, nebyť lenivý a niečo pre seba spraviť," vysvetlila Erika pre Topky.