Andy Kraus (51) s mladou priateľkou (33) žiaria šťastím: Budú mať dieťa!

Hviezda z markizáckych Susedov má dôvod tešiť sa. Odkedy v júli 2017 priznal vzťah s mladou partnerkou Jankou, doslova srší pozitívnou energiou. Dvojica spolu momentálne žije vo vile v rakúskom Prellenkirchene a keďže dom je dosť veľký, žiadalo si to aj ďalšieho člena rodiny.

Scenárista sa už na jeseň 2018 vyjadril, že s Jankou by sa spoločnému potomkovi rozhodne nebránili a nechávajú to na osud. A ten im doprial. Andy Kraus potvrdil pre denník Nový Čas, že sa stane po tretíkrát otcom. „Čakáme s Jankou bábätko. Je v trinástom týždni. Nevieme ešte, či to bude chlapček alebo dievčatko," teší sa herec. K synovi Borisovi a dcérke Zojke tak už v októbri pribudne súrodenec. Budúcim rodičom srdečne blahoželáme.