Andy Kraus (52) čoskoro trojnásobným otcom: Prípravy v plnom prúde a... TAKTO reagovali jeho deti!

Nezameniteľný „sused“ Andy Kraus našiel po rozvode šťastie po boku mladej Janky, ktorá je od herca mladšia o takmer 20 rokov. To však pre nich rozhodne nebolo prekážkou a svoju lásku spečatili tým najkrajším spôsobom. Už v októbri sa im narodí dcérka Adelka. V prípade rodáka z Bojníc ide už o tretie dieťa, no neteší sa o nič menej ako pri synovi Borisovi, či dcérke Zoji.

prezradil pre Topky Andy. Zároveň dodal, že ako otec bude pri Adelke viac v pohode.opisuje seba v budúcnosti, no napokon až čas ukáže, aký bude.

Bábätko zmení život nielen hercovi a jeho priateľke, ale tiež Krausovým starším deťom. Nás zaujímalo, aká bola ich reakcia na to, že budú mať mladšieho súrodenca. Podľa slov budúceho trojnásobného otca to vzali v pohode. „Samozrejme, to bol pre nich v prvom momente možno trochu šok. Ja teraz nechcem, samozrejme, hovoriť za nich, ale obidvaja sa tešia a bude to ich polovičný súrodenec, takže prečo by sa netešili,“ zaspomínal si na reakciu svojich detí.

Z Andyho Krausa sa už v októbri stane trojnásobný otec. Zdroj: CinemArt SK

A keďže bábätko sa na svet vypýta už v októbri a tých pár týždňov ubehne ako voda, prípravy na príchod Adelky pomaly začínajú. Pripravujú sa šťastní zaľúbenci nejako špeciálne? „Čo tam špeciálne napripravujete? Nakúpiť veci, ktoré treba k tomu, aby to dieťa malo v čom spať, aby malo čo nosiť na oblečenie, aby sa malo v čom voziť. A psychicky? Ja si myslím, že na to sa netreba nejako špeciálne pripravovať. Proste, keď sa na to človek teší, tak to je základ,“ vysvetlil nám svoje pocity humorista, ktorý sa už čoskoro opäť vráti do kolotoča prebaľovania, kúpania a kočíkovania. A to nielen v realite, ale aj v seriáli Susedia.

Andy Kraus, predstaviteľ Lászla zo Susedov, sa stane opäť otcom nielen v realite, ale aj v seriáli. Zdroj: TV MARKÍZA