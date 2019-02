Nový pár v slovenskom šoubiznise? Rozídená herečka prišla do spoločnosti s fešákom z Markízy!

Len čo Dominika vošla do priestorov kina, upútala na seba pozornosť. Okrem toho, že herečka vyzerala výborne a rozdávala úsmevy na všetky strany, nikomu neuniklo, že spoločnosť jej robí atraktívny muž. Ide o Vratka Sirágiho, šikovného moderátora z Telerána, ktorý je čoraz populárnejší a v spoločenskom dianí sa objavuje stále častejšie.

Dominika Richterová prišla v sprievode sympatického markizáka Vratka Sirágiho. Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar ​

Samozrejme, okamžite sa teda núkala otázka, či ide o Richterovej novej partnera. Keď sme sa zaujímali, či je medzi Vratkom a Dominikou niečo viac, herečka nám so smiechom vysvetlila, že markizák je jedným z jej najlepších priateľov. Nuž, nech je to akokoľvek, ak by boli spolu, išlo by o mimoriadne pekný párik. Čo myslíte, hodia sa k sebe?

Pozrite si trailer k filmu Alita: Bojový anjel