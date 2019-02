Dominike Richterovej rupli nervy: A dosť... Potrebujem zmenu!

Dominike Richterovej rupli nervy!

Zdroj: archív D.R.

BRATISLAVA - Človek občas príde do štádia, keď cíti, že jeho život potrebuje zmenu. To si povedala aj markizácka kráska Dominika Richterová (27), ktorá sa rozhodla pre radikálnu zmenu. Po kolotoči pracovných povinností si konečne dopriala čas pre seba a po rokoch sa opäť zahryzla do posilňovania vo fitnesscentre. Pozrite sa, ako herečka vyzerá, keď zhodí mejkap a začne makať!