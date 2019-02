Obézna a arogantná: Chcela od Jojky pomoc... Pustila sa do odborníkov!

Ak niečo chcete, musíte o to bojovať a snažiť sa, nie iba chcieť. Aj mladá Nikola žijúca v Bratislave sa rozhodla, že chce schudnúť a zmeniť svoj život, keďže sa jej váha vyšplhala na hodnoty nad stovkou a ako sama tvrdí, nikdy nepatrila medzi najchudšie ženy. „Moje telo nemám rada. Najviac by som chcela zmeniť celkový výzor postavy. Brucho dať preč, stehná dať preč a mať krajší zadok. Nie je to také sexi, ako by to mohlo byť. Necítim sa komfortne v tom, ako vyzerám. Nie je to atraktívne a cítim sa zle,“ prezradila pred kamerami.

Arogantná Nikola má zrejme pocit, že vie viac ako odborníci. Zdroj: TV JOJ

Napriek tomu, že sa prihlásila, aby jej odborníci pomohli, stavia sa k ich prístupu arogantne a zrejme si myslí, že vie viac ako oni. Už pri úvodnom meraní sa totiž pohádali. Dôvodom bolo miesto merania obvodu pásu.

Keď jej internista zahlásil, že jej pás má alarmujúcich 123 centimetrov, Nikole sa to zrejme nepáčilo. Začala totiž špekulovať o tom, že ju merali na zlom mieste a že pás má predsa inde. „Už pri samotnom meraní obvodu pásu som si všimol, že začína špekulovať. Ona nie je krajčír ani lekár. A hádať sa s lekárom, či jej má zmerať obvod pásu vyššie alebo nižšie, to nebola jej úloha,“ vyjadril sa Viktor Bielik.

Nikola má očividne problémy so sebadisciplínou a pevnou vôľou. Hoci sa totiž prihlásila do Reštartu, pokyny odborníkov nerešpektuje a na všetko má milión výhovoriek. Za jej obezitu môže podľa odborníka to, že namiesto pohybu len polihuje a nutrične vyvážené a zdravé jedlo nahrádza polotovarmi a sladkosťami. Na otázku, prečo sa takto stravuje, odpovedala argumentom, že zdravé potraviny sú drahé. A prečo sa nehýbe? Vraj na to nemá čas, pretože musí pracovať. To však musí drvivá väčšina ľudí, a predsa si nájdu čas na cvičenie. A práve to rozčúlilo Bielika.

Prístup Nikoly rozčúlil Viktora Bielika. Zdroj: TV JOJ

„Nikol na mňa pôsobí trochu arogantne. Ona sa mi zdá, že vo veľa veciach má ľahostajný postoj. Zobrala konštruktívnu kritiku jedálničku veľmi osobne. Ona má výhovorky na všetko. Tri hodiny sú pre ňu príliš málo času, aby si našla pätnásť minút na raňajky. Vyhovára sa na to, že nemôže jesť zdravo, lebo je to všetko drahé. Hlavný problém je, že nemá cieľ,“ praskli Viktorovi nervy. Či sa Nikole podarí zvíťaziť nad vlastnou lenivosťou je zatiaľ otázne, no to, ako sa jej bude nakoniec dariť, si môžete pozrieť už dnes večer na JOJ-ke.