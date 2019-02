Mužovi z jojkárskych obrazoviek išlo o život: Hrozivá nehoda... Museli mu amputovať nohu!

BRATISLAVA - Jediná sekunda dokáže človeku doslova obrátiť život na ruby. Svoje by o tom vedel hovoriť aj Jaro, ktorý svoj príbeh rozpovie dnes večer v jojkárskom Siedmom nebi. Po hrozivej havárii na motorke bojoval o život v jarku. Vinník z miesta nehody ušiel. Myslel si, že zomrie, no zachránili ho v poslednej chvíli a odniesla si to iba noha.

Jaro si so svojou rodinou žil pohodlný, pokojný a viac-menej bezstarostný život. Nič mu nechýbalo a bol spokojný. Počas minuloročného leta sa však stalo niečo, čo niekdajšiemu bacharovi z Leopoldova zmenilo život od základov.

„Bol to pekný deň, 20. júl. Bolo teplé leto a mal som mať tri dni voľna. Šiel som do Hlohovca na pumpu, tam som si načapoval a keď som vyštartoval na obec Tepličky, v prvej ľavotočivej zákrute šlo nejaké auto cez plnú čiaru. Začal som brzdiť a v posledných sekundách som si myslel, že to spracujem. Že zabrzdím a on ma musí vidieť. Že troška pribrzdí a len sa šuchneme. On predbiehal to auto do zákruty cez plnú čiaru do môjho jazdného pruhu. Napálil to do mňa. Len si pamätám, že som pustil riadítka a vyletel som z tej motorky ako katapult,“ zaspomínal si Jaro na moment, ktorý všetko zmenil.

Nepochopiteľné však je, že muž z osudného auta z miesta nehody odišiel. „V tej sekunde on ostal v protismere chvíľku stáť, ale potom zmizol. V tom momente som si povedal, že toto je môj koniec. Už som cítil takú bezstarostnosť. Také ticho. To mi prešlo hlavou. Vtedy som pocítil, že to, na čom si tu my zakladáme, je nič,“ vzdychol si. Keď sa už Jaro začal zmierovať so smrťou, stalo sa niečo neuveriteľné. „Ako som tam ležal, zrazu ma chytil niekto zozadu za plece. Že: Jarino, čo sa ti stalo? Zozadu ma prebral a hneď zavolal záchranku,“ povedal o bývalom kolegovi Marošovi, ktorý v tú chvíľu prechádzal daným úsekom.

Jarovi doslova zachránil život v poslednej chvíli. „Od smrti ho delili tri minúty. Maroš, ktorý ho zachránil, bude pre mňa navždy anjel strážny. Ja mu ani ináč neviem povedať,“ zhodnotila jeho manželka. Jarovi po nehode museli amputovať nohu a zotavovanie bolo dlhým a náročným procesom. Na jeho konci si však začal postupne zvykať na protézu a na život s jednou nohou. Vidí v tom však aj pozitíva. Po nehode v sebe našiel vieru a Boha. Siedme nebo mu preto vysníva sen každého veriaceho – navštíviť pútnické miesto Santiago de Compostela v Španielsku.

„Je nehoráznosť, že chlap spôsobil dopravnú nehodu, z miesta ušiel a ešte chcel zmlátiť syna poškodeného a nadával jeho manželke, čo ho vôbec otravuje. Zatiaľ sa to vraj veľmi nevyšetruje, tak ubezpečujem pána (ne)zodpovedného, že tento prípad mediálne odsledujeme. Už by mali skončiť časy, kedy sa tu budú zametať veci pod koberec,“ vyjadril sa pre Topky.sk k príbehu Vilo Rozboril.

Púť do Santiaga de Compostela vraj úprimne závidí. „Vraj je to jeden z najsilnejších zážitkov. Človek putuje, aby našiel - samého seba. Chystáme sa tam s mojou Sandrou túto jar a veľmi sa tešíme. Od Jara už zbieram rady pred cestou,“ priznal moderátor a vyjadril obdiv nad statočným Jarom. „Prejsť na jednej nohe, len s provizórnou protézou, viac ako 100 kilometrov a v jeden deň si spraviť rekord 25 kilometrov, to je proste neuveriteľný výkon. Jaro je ťažký frajer a veľký bojovník. Pri pohľade na neho v nedeľu večer V siedmom nebi sa, myslím si, všetci budeme hanbiť za vlastnú lenivosť,“ dodal Rozboril.