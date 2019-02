To sú ale nádherné páry: Krásne speváčky na Česko-Slovenskom plese vyvetrali nových frajerov!

Monika Bagárová zažiarila hneď dvojnásobne. Opäť sa nebála experimentovať a namiesto klasických plesových šiat stavila na trblietavý, miestami transparentný overal so sukňou. Pozornosť však pútala aj vďaka prítomnosti svojho sympatického priateľa Makhmuda Muradova.

Ten so svojou láskou veselo pózoval a plesovú premiéru zvládol na výbornú. Nerozhodili ho ani blýskajúce fotoaparáty a nekonečné žiadosti o rozhovory. Nuž, na zvýšenú pozornosť si pri živote s krásnou speváčkou síce bude musieť zvykať, no zdá sa, že zatiaľ s tým nemá ani najmenší problém.

Monike Bagárovej a jej partnerovi Makhmudovi to spolu mimoriadne pristane. Zdroj: Ján Zemiar,

O tom by vedel rozprávať aj Aleš Mlátilík, partner Celeste Buckingham. Aj on musel chvíľami trpezlivo stáť bokom, kým jeho polovičku vyspovedalo množstvo prítomných novinárov. Rovnako ako Muradov to však prečkal a hoci sa rozhovorov zúčastňovať nechcel, po boku speváčky si, samozrejme, zapózoval.

Mimochodom, Celeste tento rok opäť predviedla nápaditú róbu – jedinečné šaty jej ušili dievčatá zo súkromnej odbornej školy v Kežmarku. Aleš a Celeste patrili rozhodne medzi najkrajšie páry večera.

Celeste Buckingham sa na ples prišla zabaviť s partnerom Alešom. Zdroj: Ján Zemiar,

