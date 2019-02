Najťažšie obdobie markizáckej krásky: Rozchod a smrť jej milovaného!

Počas minulého víkendu sa blondínka naposledy rozlúčila so svojím milovaným starým otcom Ladislavom († 72), s ktorým si bola celý život mimoriadne blízka. Lucia neraz priznala, že bol pre ňu obrovskou oporou a dôverníkom. V kruhu rodiny a priateľov ho odprevadila na večný odpočinok na cintoríne v Topoľčanoch.

To však ani zďaleka nie je všetko. Mokráňová po dlhodobých špekuláciách o kríze vo vzťahu priznala rozchod s partnerom Peťom Pätoprstým. Po skoro trojročnom vzťahu s fitnes trénerom, do ktorého bola zamilovaná až po uši, je teda opäť sama. A by toho nebolo málo, kráska sa bude musieť rozhliadnuť aj po vlastnom bývaní, keďže doteraz žila u svojho bývalého partnera.

Lucia Mokráňová a Peter sú po takmer troch rokoch od seba. Zdroj: Instagram.com/luciamokranova

So svojou bolesťou sa Lucia zverila fanúšikom na Instagrame. Zdroj: Instagram L.M.

Na Luciu sa toho teda zosypalo viac než dosť a to, že sa necíti dobre, sa skrývať ani nesnaží. „Najradšej by som ušla, ale už dávno viem, že to nie je riešenie... Ach... Aj takéto ťažké obdobia patria k životu, len ich už bolo toľko, že už sakra fakt neviem, čo dobré si z toho mám zasa zobrať,“ znejú slová plné bolesti, s ktorou sa zverila svojim fanúšikom na Instagrame.

Okrem toho na sociálnej sieti zverejnila aj video, z ktorého jej smútok a trápenie priam srší. Vypočujte si Mokráňovej trpkú spoveď vo videu vyššie.