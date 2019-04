Vojta Dyk z The Voice vyšiel s pravdou von: Priznal intímny problém so semenníkmi!

BRATISLAVA - Idol mnohých dievčat a žien sa momentálne pravidelne objavuje na obrazovkách televízie Markíza v speváckej súťaži The Voice Česko Slovensko. Niet preto divu, že je Vojta Dyk (33) pre Slovákov zaujímavý a zrejme aj to bol jeden z dôvodov, prečo si ho markizák Matúš Krnčok vybral do svojej relácie Throwback Thursday. Práve tam priznal spevák intímny problém!

Vojta Dyk je muž na pohľadanie a aj preto si vyslúžil titul idol žien. On má tú svoju doma už niekoľko rokov. Od roku 2013 žije s Tatianou Vilhelmovou a vychovávajú spoločného syna Aloisa. Vďaka šou The Voice Česko Slovensko sa dostal do väčšieho povedomia Slovákov. Ako jedného z koučov si ho zavolal do svojej relácie Matúš Krnčok, ktorý divákov tiež sprevádza zákulisím súťaže.

Vojta Dyk prijal pozvanie Matúša Krnčoka a prezradil svoj intímny problém. Zdroj: TV MARKÍZA

Moderátor herca a speváka spovedal na témy z rozličných oblastí a prišlo aj na Vojtovo súkromie. Vtedy priznal Matúšovi svoj intímny problém súvisiaci so semenníkmi. „Mne zostúpili varlatká pred rokom. Niektorým ľuďom to vzniká v tom prenatálnom stave, ale mne to proste zostúpilo až pred rokom. Ono to bolo tak, že nezostúpili naraz, ale zostúpilo jedno a potom druhé po pol roku," prekvapil úprimnosťou Dyk.

Skutočne ide o priam neuveriteľný prípad, aby mužovi zostúpili semenníky až po tridsiatke, no hoci je prípadov len málo, predsa len sa to deje. Vo väčšine prípadov sa však tento problém rieši ešte u detí, ak semenníky nezostúpia do prvého roku života, prichádza na rad operácia. Naskytá sa však otázka, ako je možné, že je Vojta otcom, čo zaujímalo aj moderátora.: „Čo myslíš teda, ako ten syn prišiel vlastne? Bol to zázrak, boží zázrak?" načo Dyk odpovedal: „Náš syn, naši všetci traja synovia sú božie zázraky, to musím povedať." (Tatiana Vilhelmová má z prvého manželstva ešte dvoch synov, pozn.red.).

Od roku 2013 žije Vojta Dyk s Tatianou Vilhelmovou a vychovávajú spolu syna Aloisa a dvoch herečkiných synov z prvého manželstva. Zdroj: profimedia.sk