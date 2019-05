Hviezda markizáckych Susedov priznala šteklivý TRAPAS: Pri sexe zlomil gauč!

BRATISLAVA - Kedysi bol hviezdou všetkých detí. Veď kto by nepoznal piesne Bobi či Ferari od Martina Madeja (31). Nevinné chlapča je však dávno preč, z detskej star je dnes otec, spevák v kapele Fragile a dokonca herec. Po rokoch priznal šteklivý trapas, ktorý sa mu v minulosti stal.

Aj Martin Madej, ktorý aktuálne hviezdi v markizáckom seriáli Susedia, si občas zaspomína na tínedžerské roky. Rovnako ako väčšine ľudí, aj jemu sa prihodil sem-tam nejaký trapas. S jedným, poriadne šteklivým, sa priznal v relácii Klamal by som ti, kde sa snažil okabátiť súperov po boku Zuzany Šebovej a Adyho Hajdu.

Keď na Martina prišiel rad, z kartičky prečítal: „Môj prvý romantický zážitok skončil poškodením majetku." Na to veľmi pohotovo reagovala jeho spoluhráčka Zuzka Šebová: „Si rozobral zámok, čo bol na slečne?" Tým sa spustila salva smiechu a Madejov príbeh sa už nedal brať ani za mak vážne.

Martin Madej zo svojej kartičky prečítal: Zdroj: TV MARKÍZA

Súperi mali otázkami zistiť, či spevák hovorí pravdu alebo klame, až sa mu z huby práši. Na začiatku priznal, že v čase, keď sa mu trapas udial, mal osemnásť rokov a bol s jednou slečnou na chate, pričom si to odniesla nevinná sedačka. „Intenzita tohto romantického zážitku bola natoľko silná, že ten gauč sa proste zlomil," povedal predstaviteľ Mareka zo Susedov.

Keďže hovoril o intenzite a Petra Polnišová si tú silu nevedela celkom predstaviť, požiadala ho, aby to priblížil. Ten potom pohotovo na Zuzkinu otázku, aké intenzívne to bolo na škále od 0 do 10, odpovedal 15. Raz darmo, mladé telo zvládne jednoducho viac. Svoje rozprávanie však ešte zaklincoval.

Zuzka Šebová sa Martina pýtala na intenzitu zážitku na škále od 0 do 10, pričom Madej pohotovo odpovedal 15. Zdroj: TV MARKÍZA

„Keďže to bol jeden z tých prvých zážitkov, tak som moc neskákal. Bol som rád, že vôbec sa niečo deje. Je tma a ty sa snažíš udržať všetkých 5 pohromade,” priznal už trochu zapýrený Madej. A hoci sa to Lenke Vavrinčíkovej zdalo ako klamstvo, Števo Skrúcaný ho podporil tým, že pod každým sa už predsa niekedy niečo zlomilo. Tento bizarný zážitok bola čistá pravda a ostáva len dúfať, že teraz už Martin nič neláme.