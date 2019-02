Známy český herec obeťou autonehody: Páchateľ ušiel!

PRAHA – Nie každý výlet vždy dopadne podľa našich očakávaní. Rovnako je to aj v prípade českého herca Jiřího Krampola (80), ktorý sa vybral na Okoř. Cesta autom, v ktorom sedel spolu manželkou, muzikálovým hercom a svojou fenkou, sa zmenila na drámu. Do ich vozidla nabúralo iné a páchateľ z miesta nehody ušiel!

Jiří Krampol sa rozhodol ísť navštíviť známych a urobiť si výlet. Ten však nedopadol podľa predstáv a na Okoř sa ani nedostali. „Išli sme s priateľmi k našej známej. Napadlo veľa snehu a vodič veľkého džípu to do nás napálil,“ opísal nehodu herec pre denník Aha!, pričom škody na vozidle, v ktorom sedel, sa vyšplhali nad sumu stotisíc korún.

Jiří Krampol bol účastníkom autonehody. Zdroj: TV Barrandov

Chvalabohu sa nikomu nič vážne nestalo, hoci jeho manželka Hanka a fenka Žanetka boli očividne vydesené. Najviac však Krampola nahnevalo, že vinník z miesta nehody jednoducho ušiel. „Na tej strane práve sedela moja Hanička, strašne sa zľakla. Pozrite, stať sa môže čokoľvek, ale predsa potom nemôže vodič zmiznúť ako para nad hrncom,“ povedal rozhorčený osemdesiatnik.

Auto s hercom šoférovala muzikálová hviezda Radim Flender, ktorý hneď volal políciu. Obete nehody dokonca stretli sypač, pričom jeho vodič im prezradil, že džíp videl niekde odstavený. Flender sa pustil do pátrania a našiel domov páchateľových rodičov, ktorí samozrejme čokoľvek o nehode popreli.

To však bolo celkom zbytočné, keďže sa vinník nakoniec sám vrátil na miesto nehody. Stratil tam totiž značku s evidenčným číslom. „Ospravedlnil sa, priznal zjazdené pneumatiky,“ prezradil Radim, ktorý sa nakoniec rozhodol posádku vziať späť do Prahy do jednej z kaviarní.