Krampol sa totálne rúca: Manželku v liečebni už nenavštevuje... Bojím sa!

PRAHA - Jiří Krampol (81) dostáva od života jednu ranu za druhou. Namiesto toho, aby si po osemdesiatke užíval rodinnú pohodu, každý deň sa trápi. Najväčšie vrásky na čele mu stále spôsobuje manželka Hana (58). Tá sa aktuálne ešte stále lieči zo závislosti na alkohole a liekoch, no podľa najnovších informácií sa nedá povedať, že by bol jej pobyt v liečebni úspešný...

Práve naopak. Blondínku nedávno previezli zo sanatória na Červenom Dvore do Prahy, konkrétne do Bohnic. Tam ju už jej manžel ale nenavštevuje. Nie iba preto, že by nemohol. On už vraj skrátka ani nechce. Vraj ho ničí pohľad na trosku, ktorou sa jeho kedysi milovaná žena stala.

„Dochádzajú mi sily. Ja už vlastne ani neviem, čo chcem. Som rád medzi priateľmi, to mi pomáha. Inak sa dá povedať, že sa bojím každého ďalšieho dňa, čo bude,“ povedal otvorene pre český portál Expres.cz. Hanu sa niekoľkokrát predtým pokúšal zachrániť. Do nemocnice chodila ako na klavír, keďže odmietala jedlo a veľmi schudla. Bežné hospitalizácie však úspešné neboli. Jeho manželka skrátka podpísala reverz.

Jiří Krampol je na pokraji zrútenia. Svoju manželku v liečebni už vraj ani nechce navštevovať. Zdroj: TV Barrandov

Hana Krampolová sa lieči zo závislosti na alkohole a liekoch.

Aktuálne sa podľa spomínaného portálu vraj Krampol ani neodváži pomyslieť na to, čo bude, keď jeho zákonitú z liečebne pustia. Bodajby nie, veď len prednedávnom sa vyjadril, že možným riešením by bolo, keby Hana prišla o svojprávnosť, no on s tým robiť nič nemôže, keďže súdy sa ťahajú roky. To, že o takejto možnosti vôbec premýšľa, hovorí samo za seba. Zostáva teda len dúfať, že Hane jej aktuálne liečenie pomôže a známy Čech si bude môcť konečne vydýchnuť a užívať dôchodok.