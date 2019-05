Krampolovi dochádza so ženou trpezlivosť: Zbavenie svojprávnosti?!

PRAHA - Nie a nie sa napraviť! Hoci Hana Krampolová (57) stále tvrdí, že je v poriadku, čoraz častejšie končí v rukách lekárov a na nemocničnom lôžku. Naposledy si s manželom vyšli na dovolenku do Tunisu, no aj tá skončila pobytom v tamojšom špitáli. Jiří Krampol (80) toho začína mať plné zuby a chce ženu zbaviť svojprávnosti!

Ani po návrate z dovolenky nevydržal žiaduci bezproblémový stav Krampolovej dlho. Neprešiel ani len jeden týždeň od pobytu v exotike a už po ňu prišla sanitka. Podľa slov Jiřího Krampola jeho žena opäť zvracala a nejedla nič. To sa zasa raz podpísalo na jej zdravotnom stave. „Robí si, čo chce. Trpí nechutenstvom a nepočúva rady doktorov,“ posťažoval sa Krampol pre extra.cz.

Krampolová si tak už môže vybaviť prechodný pobyt v nemocnici. Chodí tam často ako na hodiny klavíra, a to už žerie nervy jej manželovi, ktorý je z celej situácie unavený. On sám má osemdesiatku na krku a mal by si užívať dôchodok. Namiesto toho rieši excesy svojej zákonitej.

Hana Krampolová je v nemocnici častejšie ako doma.

Hana už niekoľko týždňov nič neje a jej najlepšími kamarátkami sú cigarety. I keď sa Jiří snažil „podstrčiť“ jej nejakú dobrotu, ovocie, zeleninu, všetko bolo odmietnuté. A ak aj predsa len niečo zjedla, či už preto, aby mala chvíľu pokoj, alebo chcela manžela trocha potešiť, ihneď všetko vyzvracala.

O vyše dvadsať rokov mladšia manželka herca sa tak pomaly, ale isto stráca pred očami a on už nevie, ako ďalej. „Hanička je v nemocnici, dávajú jej infúzie. Ale aj tak neviem, čo bude ďalej. Nechápem, čo sa stalo. Na jar prestala jesť a strašne schudla. A nelepší sa to. Nechápem, že po toľkých týždňoch nemá napríklad hlad,“ povedal so smútkom Krampol pre český portál Aha!.

Trápi ho aj to, že keď dá Hanku do nemocnice, ona si jednoducho povie, že je v poriadku a nepatrí tam. „Podpíše reverz a čo s tým ja urobím? Nič. Stále dookola opakuje, že je zdravá a nič jej nie je a prečo ju dávam do nemocnice,“ opisuje myšlienkové pochody svojej ženy. Riešenie vidí zatiaľ len jedno. „Keby ju doktori zbavili svojprávnosti, bolo by to riešenie. Ja ale nič robiť nemôžem. Navyše súdy sa ťahajú roky, je to hrozná mizéria,“ povedal Krampol, ktorý už nemá silu ani trpezlivosť, pre české Extra.

Jiřímu Krampolovi dochádza trpezlivosť. Riešenie vidí v zbavení svojprávnosti svojej ženy.. Zdroj: TV Barrandov