Gymnastický kúsok Slováčka (75) na dovolenke s milenkou (36): Felix, POZOR, nech ti nevyletí vtáčik!

Slováček s Gelemovou odišli do Egypta užiť si teplo a more.

Zdroj: Instagram L.G.

EGYPT - Napriek tomu, že je čiperný saxofonista Felix Slováček (76) ešte stále ženatý s herečkou Dádou Patrasovou (63), veselo sa na verejnosti už niekoľko rokov promenáduje so svojou podstatne mladšou milenkou Luciou Gelemovou (36). Tentoraz sa vybrali užiť si slnečné lúče do zahraničia a nezabudli sa pochváliť spoločným záberom. Čo to však na ňom dedulo predvádza?