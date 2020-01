Dcéra Slováčka a Patrasovej bojuje s rakovinou: Stopka v divadle... Pohoršilo sa jej!

Anička sa aj napriek mladému veku musela popasovať s ťažkou diagnózou od lekárov - v prsníku jej našli zhubný nádor. Podobné zdravotné problémy mala už pred tromi rokmi, vtedy bol však nález negatívny. To sa ale, bohužiaľ, tentokrát nezopakovalo, a tak musela talentovaná umelkyňa okamžite začať s liečbou a absolvovať chemoterapie.

Ani napriek týmto problémom s prácou v divadle a ďalšími aktivitami nesekla. Práve naopak. „Viem len to, že ma to nijako neobmedzuje robiť svoju prácu. Neruším svoje pracovné záväzky, idem v rovnakom režime ako predtým. Snažím sa s tým vysporiadať tak, že to vyliečim prácou,“ vyjadrila sa vtedy pre extra.cz s tým, že práve práca je to, čo ju napĺňa a psychicky jej pomáha v boji so zákerným ochorením.

Takáto vysmiata bola Anička Slováčková ešte pred niekoľkými mesiacmi počas vystupovania v českej verzii šou tvoja tvár. Zdroj: Tv Nova ​

Oslabený metabolizmus si však vypýtal svoju daň. Nie je ničím výnimočným, že pacienti trpiaci rakovinou majú slabší organizmus, a tak ich dokáže potrápiť aj bežné ochorenie. To sa stalo zrejme aj v prípade Aničky. Namiesto účinkovania v muzikáli Krysař musela nečakane zostať doma, zložilo ju v iných prípadoch bežné nachladnutie. „Bohužiaľ sa mi počas noci priťažilo, takže z postele dnes nevyleziem,” vysvetlila svojim fanúšikom mladá kráska, ktorá sa, snáď, čoskoro plne zotaví.