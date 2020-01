Mladá dcéra (24) Slováčka a Patrasovej otvorene o boji s rakovinou: Závratové stavy a nevyhnutná operácia!

V čase, keď český hudobník Felix Slováček a jeho manželka Dáda Patrasová mediálne prepierali svoje vzťahové problémy, ich dcére lekári diagnostikovali zákernú rakovinu prsníka. Známa dvojica tak na čas umlčala svoje nezhody a svoju pozornosť začala venovať chorej Aničke.

Tá sa s hrozivou diagnózou pasuje už dlhých 6 mesiacov a za sebou má prvú fázu chemoterapie. „Teraz mám druhú fázu, sú každý týždeň,“ prezradila pre český TopStar plavovláska, ktorá aj napriek náročnému obdobiu stále pracuje. Kvôli chorobe sa však musela vzdať jednej obľúbenej aktivity.

Na cvičenie skrátka nemá silu. „Pokúšala som sa, ale nemám na to vôbec energiu. Urobím 5 drepov a mám pocit, akoby som ubehla maratón,“ priznala Slováčková. Po ťažkej fyzickej aktivite máva vraj zvláštny pocit na pľúcach a takmer závratové stavy. „Skôr chodím na prechádzky, veľmi zriedka. A hlavne doma veľa žeriem,“ povedala so smiechom.

Od okamihu, čo svoju diagnózu zistila, sa snaží nestresovať a radšej sa zameriava na pozitívne veci. „Som taká akoby unavená, ale inak relatívne v pohode. Už sa teším, až to bude za mnou a odpočítavam. V diári už mám napísané ‚posledná chemo‘, k tomu osemsto výkričníkov, smajlíkov a srdiečok a už sa teším, až to oslávime s kamarátmi,“ priznala.

Ten deň by mal nastať v polovici apríla. „Vtedy to chirurgicky snáď nejako vyberieme a potom sa uvidí, čo ďalej,“ prezradila Anička, ktorá by sa po všetkom chcela so svojou nepríjemnou skúsenosťou podeliť s verejnosťou - všetky zásadné momenty liečby si totiž zaznamenáva na video. Tak snáď sa plavovláske čoskoro podarí nad chorobou vyhrať!

VIDEO: Pozrite si, ako Anna Julie Slováčková zaspievala pieseň Spoutaní