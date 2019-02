Rytmus konečne prehovoril: TOTO je pravda o rozchode s Darou!

BRATISLAVA - Od oficiálneho rozchodu rapera Patrika Vrbovského (42) a speváčky Dary Rolins (46) ubehol takmer rok. V marci 2018 dali na svoje instagramové účty obaja vyjadrenia, že sa majú síce radi, no už im to neklape. A tak išli od seba. Stále sa však špekulovalo o tom, na čom ich láska stroskotala. Hoci speváčka sa niekoľkokrát vyjadrila, raper slovami šetril. Teraz však prehovoril.

Kedysi stabilný pár slovenského šoubiznisu, ktorý spolu randil takmer sedem rokov, šiel vlani od seba. Obaja sa vybrali vlastnou cestou a žijú svoje životy. Dara sa naplno venuje hudbe a dcérke Lole, kým Rytmus sa pripravuje na dôležitú úlohu otca a manžela.

Rytmus sa pripravuje na úlohu otca. Zdroj: Instagram J.A.

Mnohí očakávali, že plavovláska a drsňák budú mať spoločného potomka a dôjde aj k svadbe. Opak je však pravdou a dvojica sa minulý rok rozišla. Oznámili to 28. marca 2018 na svojich instagramových profiloch s tým, že láska niekedy jednoducho vyprchá.

Špekulovalo sa aj o tom, že je to kvôli svadbe, kvôli deťom, kvôli vyťaženosti oboch. Hoci Dara nemala problém odpovedať na mnohé dotazy od svojich fanúšikov, Patrik držal bobríka mlčanlivosti. Tentoraz sa však predsa len rozhodol prehovoriť a odhaliť pravdu.

„Posledný rok pred rozchodom to medzi nami neklapalo. Rozišli sme sa v januári. Do marca som bol v Amerike a potom sme to oznámili oficiálne," prezradil raper pre český Magazín Dnes a zároveň dodal: „Odstrihol som to a začal novú etapu."

Dara aj dlho po rozchode spomínala na pekné chvíle s Patrikom. Zdroj: Instagram D.R.

Tou je práve jeho láska, moderátorka Jasmina Alagič, s ktorou sa v novembri zasnúbil a čakajú spolu bábätko. Patrik sa preniesol cez rozchod po svojom. Zmazal dokonca všetky spoločné fotky s Darou. Rolins však dlho spomínala na to pekné, pretože zrejme razí teóriu, že aj minulosť nás formuje. Nedávno sa však vyjadrila, že je šťastná a chlapa k tomu nepotrebuje. A šťastie našiel očividne aj Rytmus, ktorý sa o Jasminu stará ako o kráľovnú.

Patrik našiel lásku po boku moderátorky Jasminy Alagič.