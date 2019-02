Celeste Buckingham o vzťahu so starším: TÝMTO si ju získal!

BRATISLAVA - Len v decembri vyšlo najavo, že mladá, talentovaná speváčka Celeste Buckingham (23) randí so starším podnikateľom Alešom Mlátilíkom (41). Hoci spolu chodievali do spoločnosti priateľov, na verejnej prominentnej akcii sa spolu ukázali až v januári. Riaditeľ zľavového portálu brunetku sprevádzal na odovzdávaní cien Krištáľové krídlo. Čím si ju sympaťák získal?

Mnohých zrejme vekový rozdiel medzi speváčkou a podnikateľom prekvapil, no oni si rozumejú a bok po boku vyzerajú spokojne a šťastne. Ako už Celeste spomínala na svojom Instagrame, zoznámili sa na charitatívnom festivale v Kežmarku počas leta a spočiatku sa hanbila. My sme sa jej opýtali, čím to bolo.

priznala krásna speváčka. Prezradila nám aj to, že prvý krok urobila ona a to tým, že ho prinútila pozvať ju pivo, lebo inak vraj bude mať zlú karmu.

Dvojici to náramne spolu pristane a v ich prípade vekový rozdiel nehrá žiadnu rolu. Hoci väčšina mladých dievčat si hľadá partnerov rovesníkov, Celeste očaril Aleš. Čím si ju sympatický riaditeľ získal?

„Očaroval ma, čo mne sa málokedy stane. Napriek tomu, že som už bola viackrát zamilovaná aj vo vzťahu zadaná, tak málokedy sa mi stane, že ma niekto tak na prvý pohľad takýmto spôsobom očaruje. A nielen svojím výzorom, ale aj svojou osobnosťou," rozplývala sa Buckingham.