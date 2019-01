Smutná správa z nemocnice: Kráľ bratislavských žúrov prehral svoj boj o život

Fedor Šrobár bol neodmysliteľnou súčasťou prominentných bratislavských večierkov. Na tých sa bavil skutočne naplno a zábavu potúženú alkoholom neraz sprevádzali pády či drobné úrazy. Všetko sa však zmenilo v októbri minulého roka.

Samozvaný kráľ bratislavských žúrov spadol a udrel si temeno hlavy. Úder bol taký silný, že musela zasahovať rýchla zdravotná pomoc a Šrobára ihneď previezli do nemocnice na operáciu. Odvtedy ležal v kóme a lekári označili jeho stav za kritický a vyhliadky za neisté.

Zdroj: TV MARKÍZA ​

Bohužiaľ, dnes sa na sociálnych sieťach objavila zdrvujúca správa o smrti kráľa žúrov. Informoval o tom práve Boris Kollár, ktorý bol Šrobárov priateľ už od detstva. „Je mi to ľúto, poznali sme sa z detstva. Teraz máš, Fedor, párty tam hore, asi ani oni ti neposlali pozvánku, ale ty si mohol kamkoľvek prísť, všade si bol doma. Ale tam hore si ešte fakt nemusel, to je tvoj posledný veľký flám a nerozbi tam Petrovi bránu! Hlavne ju neocikaj a nevynadaj mu hneď zo štartu, potrebuješ ňou prejsť. Tak nech ti je tam, Fedorko, dobre a poriadne im to tam roztoč a hlavne v polke žúru opäť nezaspi. Nech je ti už dobre a máš konečne pokoj v duši."

Pozostalým a priateľom vyjadrujeme úprimnú sústrasť.