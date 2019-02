Pamätné vyčíňanie Fedora Šrobára: Na žúrku sa štveral po rebríku a ženy viezol na korbe auta... Zabudol na ne!

Uplynulú sobotu sa v Dóme sv. Martina v Bratislave konala posledná rozlúčka s vyhláseným párty kráľom. Po omši sa následne niektorí presunuli do jedného z podnikov v centre mesta, kde jeho priatelia usporiadali na Fedorovu počesť žúr, ako sa na milovníka večierkov patrí. Zaspomínať si prišli aj manželia Pavol a Janette Drapákovci, ktorí sa s nami podelili o niekoľko obľúbených historiek.

„Naložil na auto hárem žien. Na ten svoj americký pick-up, ktorý mal. Hovorí im, dievčatá, trošku vás prevetrám. Tak ich prevetral na otvorenej korbe. Že vydržte, len chvíľu vás poveziem. Lenže on na ne zabudol. Zabudol, že ich tam má a išiel až do Banskej Bystrice,“ smial sa spevák.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Fedor mal kvôli svojmu vyčíňaniu pod parou do niekoľkých podnikov aj zakázaný vstup. S tým si však tiež dokázal poradiť bez najmenších problémov. „Mali sme zážitok, keď sme boli v meste na nejakej párty a Feďo tam mal zákaz. Tak mu pristavili rebrík a on sa pekne po tom rebríčku vyšplhal hore a normálne prešiel. On sa vždy dostal všade, kde chcel,“ zaspomínal si Pavol.

Pavol a Janette Drapákovci na poslednej rozlúčke s Fedorom Šrobárom. Zdroj: Jan Zemiar

Podnik, kde sa konala rozlúčka, zdobili makety s Fedorovou podobizňou. Zdroj: Jan Zemiar

Obaja manželia sa zhodli, že Fedor bol výnimočnou osobnosťou a venovali mu niekoľko krásnych a dojímavých slov. „Taký sa už nenarodí, ako bol Feďo,“ uzavrela s ľútosťou Janette. Ak vás zaujímajú ďalšie pikošky zo života partymana, na ktorého Bratislava nikdy nezabudne, pozrite si náš videorozhovor vyššie.