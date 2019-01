Včera sa odovzdávali hudobné ocenenia: Títo Slováci zabodovali!

Umelci pri preberaní ocenení neskrývali radosť. „Na pódium som nevystúpil kvôli nejakému oceneniu už vyše dvadsaťpäť rokov! Dvadsaťpäť rokov som nedostal žiadnu cenu, čo mi vôbec nevadí, no inak som na pódiu v roku 2018 stál veľakrát, pravdepodobne si to niekto všimol... Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili, ďakujem fanúšikom našej kapely Tublatanka, ďakujem ZAI za túto cenu, tá soška je úplne krásna! A vďaka aj všetkým, ktorí podporujú rockovú hudbu!“ zvolal z pódia Ďurinda.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Srdečnými slovami nešetrila ani Martausová. „Veľmi si túto cenu vážim. Vážila som si už to, že som sa ocitla medzi nominovanými a úprimne som držala palce aj Janke Kirschner a Zuzke Smatanovej. Obidve by si ju úplne rovnako zaslúžili, aj tisíc iných by si ju úplne rovnako zaslúžilo, ale nebudem klamať, teším sa, že som ju získala práve ja,“ podotkla s úsmevom speváčka, po ktorej si po sošku na pódium prišli Juraj Štefánik a Marek Viršík z kapely Horkýže Slíže. „My sme si mysleli, že sem ideme len odovzdávať ceny, tak sme teraz úplne prekvapení a šťastní, ďakujeme! Budeme sa snažiť hrať ďalej,“ skonštatovali hudobníci.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Klub, v ktorom sa podujatie uskutočnilo, získal napokon ocenenie tiež, stal sa totiž veľkým Klubom roka. Spomedzi malých slovenských klubov vyhlasovatelia súťaže ocenili Blue Note Jazz and Music Club v Novom Meste nad Váhom, pričom usporiadateľom roka sa stal jeho majiteľ Tibor Zelenay. V kategórii Festival roka ocenili zástupcovia ZAI tento rok dve podujatia, soška v tvare mikrofónu putovala do rúk organizátorov Bratislavských Jazzových Dní a Topfestu.

Cenu pre celoplošnú rozhlasovú stanicu roka získalo Rádio Anténa Rock, medzi regionálnymi stanicami uspelo a cenu si odnieslo bratislavské rádio Aligator a hudobným redaktorom roka sa po štvrtý raz stal Roman Bomboš.

Ceny ZAI boli tento rok navyše aj medzinárodné. Cenu za celoživotný prínos k rozvoju hudobnej scény si totiž prišiel prevziať moderátor kultovej rakúskej relácie Die Grossen Zehn, rozhlasový a televízny moderátor verejnoprávnej ORF Udo Huber. „Teším sa tejto cene, musím povedať, že je to jedno z najväčších prekvapení v mojom živote, takže ďakujem, ďakujem, ďakujem!“ poznamenal pri preberaní sošky. „Ďakujem, ale zároveň viem, že keď takéto ceny niekomu udelia, znamená to, že je vlastne starý...,“ uzavrel Huber.

Objavom roka 2018 sa stala kapela Bullet Holes, ktorá sa postarala aj o hudobný program večera. Záverom podujatia k naplnenému klubu prehovoril predseda Rady ZAI Martin Sarvaš a odovzdávanie cien zakončilo vystúpenie nanovo sformovanej legendárnej skupiny Ventil. Akcia, ktorou prítomných sprevádzal moderátor Matej Sifon Mervart, bola po prvý raz vo svojej histórii prístupná aj verejnosti.

Ceny Zväzu autorov a interpretov populárnej hudby za rok 2018:

Rozhlasová stanica roka - celoplošná: Rádio Anténa Rock

Rozhlasová stanica roka - lokálna/regionálna: Aligator, Bratislava

Hudobný redaktor roka: Roman Bomboš - RTVS/SRo

Usporiadateľ roka: Tibor Zelenay - Blue Note Jazz and Music Club, Nové Mesto nad Váhom

Festival roka: Bratislavské Jazzové Dni a Topfest

Klub roka - veľký: Majestic Music Club, Bratislava

Klub roka - malý: Blue Note Jazz and Music Club, Nové Mesto nad Váhom

Album roka: The Gang - The Gang

Skupina roka: Horkýže Slíže

Spevák roka: Martin Ďurinda

Speváčka roka: Sima Martausová

Objav roka: Bullet Holes

Cena za celoživotný prínos k rozvoju hudobnej scény: Udo Huber